Ι.Π. Μεσολογγίου: Κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Το σαββατοκύριακο κορυφώνονται στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο. Μάλιστα τιμώμενη χώρα είναι η Γαλλία.

Σήμερα Σάββατο (4/4/2026) οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία των Φιλελλήνων, του Ιωσήφ Ρωγών και Κοζύλης, του Ιακώβου Μάγερ, του Λόρδου Βύρωνα, των Γάλλων Φιλελλήνων και των Κυπρίων Αγωνιστών. Ακολούθησε η μεταφορά της Εικόνας της Εξόδου, του Ιερού Λάβαρου, του Τίμιου Σταυρού του Επισκόπου Ρωγών και Κοζύλης Ιωσήφ και του καριοφιλιού του στρατηγού Δημητρίου Μακρή από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.

