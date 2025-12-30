Η «Π» ρώτησε πολίτες για το αγροτικό: Η ζυγαριά γέρνει στο δίκιο των αγροτών

Οι νέες αποφάσεις του αγροτικού κόσμου της χώρας για συνέχιση και επέκταση των κινητοποιήσεών τους, έχουν προκαλέσει προβληματισμό και συζητήσεις μεταξύ των πολιτών.

Πέραν της μεγάλης ταλαιπωρίας που έχει προκληθεί στις μετακινήσεις των πολιτών, οι παρενέργειες που έχουν καταγραφεί είναι καταστροφικές για αρκετούς κλάδους.

Τι άποψη έχει όμως ο μέσος πολίτης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών; Είναι δικαιολογημένες;

Η «Π» βγήκε στους δρόμους της Πάτρας, προσπαθώντας να συλλέξει γνώμες και να έρθει σε επαφή με την «άπιαστη» κοινή γνώμη. Ακολουθούν οι απόψεις συμπολιτών μας, έτσι όπως μας τις κατέθεσαν.

Ο Φώτης Σπ. ανέφερε πως από τη μια καλά κάνουν οι αγρότες, από την άλλη όμως «διάβασα πως το 48% από αυτούς ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Στις επόμενες εκλογές θα ξαναψηφίσουν την ίδια κυβέρνηση;».

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος η κ. Στέλλα, η οποία δεν θεωρεί πως οι αγρότες έχουν άδικο, αλλά μας είπε πως «με έχουν μπερδέψει», αναφορικά με το ποιοι καρπώνονται τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Ο κ. Σέργιος προτιμάει να μη βλέπει με καχυποψία την κατάσταση και σκέφτεται πως δεν έχει νόημα να αναρωτιόμαστε ποιοι είναι οι περισσότερο αδικημένοι, λέγοντας ότι «οι αντιδράσεις από τον λαό είναι καλές, ίσως με τέτοιες δράσεις να συσπειρωθεί κι άλλος κόσμος και να διεκδικήσει αυτά που θέλει».

Στα άτομα που βλέπουν θετικά τις κινητοποιήσεις εντάχθηκε και ο Θανάσης Σπηλιόπουλος, ιδιοκτήτης pet shop, με τα λιτά λόγια «πολύ καλά κάνουν, να συνεχίσουν. Τα τρώνε μεταξύ τους και την πληρώνουμε εσύ κι εγώ».

Σε πιο «αιχμηρές» δηλώσεις προχώρησε ο Ανδρέας Χατζίνας, ο οποίος μας είπε: «Μαζί τους είμαι. Μακάρι να μπορούσαμε να βγούμε όλοι στον δρόμο, αλλά δεν μπορούμε, ίσως επειδή φοβόμαστε, δεν ξέρω… Μακάρι να κλείναμε όλη την Ελλάδα».

Ο Νίκος Λαμπρόπουλος, ελεύθερος επαγγελματίας, συντάχθηκε με την παραπάνω άποψη: «Είμαι μαζί με τους αγρότες. Οποιος πει ότι διαφωνεί, είναι είτε βολεμένος είτε πουλημένος. Αν κλείσουν οι εθνικές, ούτε τα καταστήματα θα έχουν εμπόρευμα, ούτε τα μαγαζιά ποτά, ούτε τα σούπερ μάρκετ τρόφιμα».

Ο Βίκτωρας Στιβανάκης, πέταξε την μπάλα στην κυβέρνηση και στα σκάνδαλα των τελευταίων ετών: «Οι κινητοποιήσεις είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Και τις δικαιώνει η αναδυόμενη και αναδεικνυόμενη διαφθορά. Η κυβέρνηση αυτή δεν σκέφτεται ως φιλελεύθερη, δηλαδή ως επιχείρηση, αλλά σκέφτεται σαν συμμορία».

Ο Δημήτρης Κουρουπός, καθηγητής μαθηματικών και φυσικής, πρόσθεσε πως: «Οι αγρότες έχουν δίκιο, γιατί παλεύουν για πράγματα που δικαιούνται, ιδιαίτερα μετά την κοροϊδία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα λεφτά των επιδοτήσεων μοιράστηκαν μεταξύ λίγων και εκλεκτών, ενώ οι αγρότες δεν πήραν το μερίδιο που δικαιούνται».

Μερικοί ακόμα συμπολίτες μας, που προτίμησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, έδειξαν να έχουν παρόμοια στάση με όσους τοποθετήθηκαν παραπάνω απέναντι στις κινητοποιήσεις. Ενας από αυτούς μας είπε πως «το θέμα δεν παίρνει συζήτηση», ενώ για τα μπλόκα στις εθνικές οδούς «ευθύνεται η κυβέρνηση με την Αστυνομία, όχι οι αγρότες». Δεν έλειψαν, μάλιστα, οι φωνές που θεωρούν ότι ο καταλυτικός παράγοντας για την ανατροπή της τωρινής κυβέρνησης θα μπορούσε να είναι μια κινητοποίηση όπως η τρέχουσα, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να παραλύσει τη χώρα. Χαρακτηριστική δήλωση συμπολίτη: «Θα καταλάβουμε αύριο-μεθαύριο, που η τιμή της ντομάτας θα φτάσει στα 4-5 ευρώ, γιατί οι αγρότες διαμαρτύρονται…».

Το τελικό συμπέρασμα είναι πως οι περισσότεροι πολίτες, φαίνεται να είναι υπέρ των κινητοποιήσεων των αγροτών, ακόμα και αν αυτές δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους, με κάποιες δικαιολογημένες φωνές καχυποψίας, ίσως και δυσπιστίας. Λογικό φαινόμενο, αν αναλογιστεί κανείς τη σύγχυση σχετικά με το ποιος δικαιούται τις επιδοτήσεις και ποιος στην πραγματικότητα τις καρπώνεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



