Η Παναχαϊκή δοκιμάζεται στο Αίγιο με Παναιγιάλειο

Σημαντικό παιχνίδι αύριο για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, καθώς ο Παναιγιάλειος θα υποδεχθεί την Παναχαϊκή (Δημ. Στάδιο Αιγίου, 15.00). Το ματς είναι νοκ άουτ με παράταση και πέναλτι αν χρειαστεί.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Βαβαρούτας με βοηθούς τους Οικονόμου και Σπυρόπουλο.

Οι δύο ομάδες που έχουν περάσει στα ημιτελικά είναι η Θύελλα Πατρών και το Πάτραι, ενώ το μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εκκρεμότητα είναι το Ατρόμητος – Νίκη Προαστείου που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων (18.00) για να συμπληρωθεί η τετράδα.

Η διοίκηση του Παναιγιαλείου με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι τα εξής:

Οι φίλαθλοι της Παναχαϊκής θα φιλοξενηθούν στη Θύρα 2, όπως και στον αντίστοιχο αγώνα πρωταθλήματος.

Θα ακολουθήσουν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη διαδρομή:

• Από τη Νέα Εθνική Οδό, έξοδος στον Δυτικό Κόμβο Αιγίου

• Στη συνέχεια πορεία μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού

• Στροφή στον κόμβο Μυρτιάς προς Νοσοκομείο

• Στην πρώτη γέφυρα θα στρίψουν αριστερά

• Στη συνέχεια ξανά αριστερά, προς τον παράδρομο της Ολυμπίας Οδού

• Πορεία έως τέρμα δεξιά, στην Όθωνος, όπου θα υπάρχει η είσοδος στο γήπεδο

Κατά την αποχώρηση τους, οι φίλαθλοι θα ακολουθήσουν ακριβώς την ίδια διαδρομή.

Όσον αφορά την είσοδο και την στάθμευση των φιλάθλων του Παναιγιαλείου:

• Θα είναι ανοικτές και οι δύο θύρες για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας. Θύρα 1 στο βόρειο τμήμα – τσιμέντα και Θύρα 3 από την πλευρά του Κυλικείου. Στον χώρο πίσω από αυτήν την θύρα-στις ελιές θα μπορούν να παρκάρουν κανονικά. Η οδός Αχιλλέως θα είναι κλειστή και θα απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση και η κίνηση.

• Οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:45 για όλους τους φιλάθλους.

• Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση και η κίνηση οχημάτων στους γύρω δρόμους του γηπέδου.

• Όλοι οι φίλαθλοι καλούνται να προσέλθουν νωρίτερα, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής είσοδός τους.

Ο Παναιγιάλειος Γ.Σ. καλεί όλους τους φιλάθλους να συμβάλουν με υπευθυνότητα, ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί σε απόλυτα ασφαλές και αθλητικό κλίμα. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε το γήπεδο, τους ποδοσφαιριστές και πάνω από όλα, την εικόνα της πόλης μας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



