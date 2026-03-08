Η Παναχαϊκή δοκιμάζεται στο Αίγιο με Παναιγιάλειο

Η Παναχαϊκή δοκιμάζεται στο Αίγιο με Παναιγιάλειο
08 Μαρ. 2026 13:50
Pelop News

Σημαντικό παιχνίδι αύριο για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, καθώς ο Παναιγιάλειος θα υποδεχθεί την Παναχαϊκή (Δημ. Στάδιο Αιγίου, 15.00). Το ματς είναι νοκ άουτ με παράταση και πέναλτι αν χρειαστεί.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Βαβαρούτας με βοηθούς τους Οικονόμου και Σπυρόπουλο.
Οι δύο ομάδες που έχουν περάσει στα ημιτελικά είναι η Θύελλα Πατρών και το Πάτραι, ενώ το μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εκκρεμότητα είναι το Ατρόμητος – Νίκη Προαστείου που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων (18.00) για να συμπληρωθεί η τετράδα.

Η διοίκηση του Παναιγιαλείου με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι τα εξής:

Οι φίλαθλοι της Παναχαϊκής θα φιλοξενηθούν στη Θύρα 2, όπως και στον αντίστοιχο αγώνα πρωταθλήματος.
Θα ακολουθήσουν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη διαδρομή:
• Από τη Νέα Εθνική Οδό, έξοδος στον Δυτικό Κόμβο Αιγίου
• Στη συνέχεια πορεία μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού
• Στροφή στον κόμβο Μυρτιάς προς Νοσοκομείο
• Στην πρώτη γέφυρα θα στρίψουν αριστερά
• Στη συνέχεια ξανά αριστερά, προς τον παράδρομο της Ολυμπίας Οδού
• Πορεία έως τέρμα δεξιά, στην Όθωνος, όπου θα υπάρχει η είσοδος στο γήπεδο
 
Κατά την αποχώρηση τους, οι φίλαθλοι θα ακολουθήσουν ακριβώς την ίδια διαδρομή.
 
Όσον αφορά την είσοδο και την στάθμευση των φιλάθλων του Παναιγιαλείου:
• Θα είναι ανοικτές και οι δύο θύρες για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας. Θύρα 1 στο βόρειο τμήμα – τσιμέντα και Θύρα 3 από την πλευρά του Κυλικείου. Στον χώρο πίσω από αυτήν την θύρα-στις ελιές θα μπορούν να παρκάρουν κανονικά. Η οδός Αχιλλέως θα είναι κλειστή και θα απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση και η κίνηση.
 
• Οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:45 για όλους τους φιλάθλους.
• Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση και η κίνηση οχημάτων στους γύρω δρόμους του γηπέδου.
• Όλοι οι φίλαθλοι καλούνται να προσέλθουν νωρίτερα, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής είσοδός τους.
 
Ο Παναιγιάλειος Γ.Σ. καλεί όλους τους φιλάθλους να συμβάλουν με υπευθυνότητα, ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί σε απόλυτα ασφαλές και αθλητικό κλίμα. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε το γήπεδο, τους ποδοσφαιριστές και πάνω από όλα, την εικόνα της πόλης μας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Ρέι Αλεν: «Να διεκδικήσουμε την ευκαιρία μας για άνοδο»
14:08 Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο γιος του ανώτατου ηγέτη που εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχος στο Ιράν
13:57 Youth Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τους 18αρηδες
13:50 Η Παναχαϊκή δοκιμάζεται στο Αίγιο με Παναιγιάλειο
13:48 Μητσοτάκης και Μακρόν στην Κύπρο τη Δευτέρα, τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη
13:43 Πελετίδης για την 8η Μαρτίου: «Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι ημέρα αγώνα»
13:40 Θερινή ώρα: Πότε πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά
13:34 Θύελλα Πατρών: Οι υποδομές είχαν την τιμητική τους
13:32 Το μήνυμα Τασούλα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
13:24 Συναγερμός στο νότιο Λίβανο: Προειδοποίηση εκκένωσης νοτίως του ποταμού Λιτάνι
13:18 Που θα δείτε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ για την Σούπερ Λιγκ 1
13:14 Η ακρίβεια μας «στραγγαλίζει»: Τρόφιμα, ενοίκια και ρεύμα τρώνε πάνω από το μισό μισθό
13:07 Νίκη Κεραμέως στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης
13:00 Θάνατος στο παλιό νεκροταφείο Σαραβαλίου: Μαχαίρωμα την «ώρα του διαβόλου»
12:57 Επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο τη Δευτέρα
12:52 Η νέα BMW iX3 την Παρασκευή σε αποκλειστική πρώτη παρουσίαση 
12:50 Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, χτυπήθηκαν πάνω παό 400 στόχοι ΒΙΝΤΕΟ
12:43 Απομάκρυνση ελληνόκτητων πλοίων από τον Περσινό Κόλπο
12:37 Κύπρος: Παρατείνονται τα μέτρα εκκένωσης στο Ακρωτήρι μέχρι την επόμενη εβδομάδα
12:30 Όταν η επένδυση στη γυναίκα γίνεται κέρδος για την ανθρωπότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ