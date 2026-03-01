Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η Παναχαϊκή νίκησε στο ποδόσφαιρο, νίκησε και στο μπάσκετ και οι φίλοι των «κοκκινόμαυρων» μπορούν να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον.

Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η Παναχαϊκή έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη
01 Μαρ. 2026 19:50
Pelop News

Ή Κυριακή ανήκε στην Παναχαϊκή, καθώς μετά τη νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας επί του Λουτρακίου, ακολούθησε και η επικράτηση του τμήματος μπάσκετ απέναντι στο Καναλάκι με σκορ 80-67 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής στον Α΄ Ομιλο Νότου της National League 2.

Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Ηλίας Χριστόπουλος ήταν, με βάση το σύστημα αξιολόγησης, ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης, τελειώνοντας το παιχνίδι με νταμπλ-νταμπλ (16 πόντους, 17 ριμπάουντ), ενώ έκανε και δυο κοψίματα.

Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση - Φωτογραφίες/δηλώσεις

«Εχω πει ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου θα είναι σημαντικά», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε τα εξής: «Ολοι παίζουν με το μαχαίρι στον λαιμό για τον στόχο τους και όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Το είδαμε σήμερα με την Καλαμάτα. Εμείς κάναμε μια ακόμη νίκη απέναντι σε μια καλή ομάδα, η οποία διαθέτει έμπειρους παίκτες και παίζει για την παραμονή της στην κατηγορία. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη νίκη και πιο πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έκαναν μέσα στη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Καρναβαλιού. Προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι με καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση και μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της σεζόν θα δούμε που θα τερματίσουμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας και πάλι ένα μεγάλο μπράβο σε όλους».

Διαιτητές: Λογοθέτης-Θώμος-Γκούμας. Τα 10λεπτα: 22-14, 39-32 (ημ.), 60-52, 80-67.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 10, Μπίρμπας 7, Χρονόπουλος 19 (2), Οικονομίδης 9 (1), Χριστόπουλος 16, Τσιμίδης 6, Καραγγελής 5 (1), Κανελλάκης 8 (2), Νικολάου, Μοσχοβάκης.

ΚΑΝΑΛΑΚΙ (Κοσμάς): Μάντζιος 16, Ρενιέ 18 (1), Πολύζος 5 (1), Καννής 9 (1), Σωτηρίου 3, Ιγγλέζος 6 (2), Κασκάνης, Μπιλιούρης 10 (1).

Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:45 Συνάντηση Τσώκου με Χατζηδάκη για έργα υποδομής στην Αχαΐα
10:44 Δένδιας: Πλήρης ετοιμότητα για εξελίξεις Μέσης Ανατολής
10:37 Μεξικό: Ο θάνατος του Ελ Μέντσο και ο διάδοχος του
10:35 Κλειστά Δευτέρα και Τρίτα τα Χρηματιστήρια σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
10:30 Καμία εμπλοκή με το νέο Αστυνομικό Μέγαρο
10:26 Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου
10:25 Η Εθνική ομάδα δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο, θέλει τη νίκη
10:23 Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
10:20 Σαουδική Αραβία: Εκτός λειτουργίας ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο
10:15 Οι Ελληνικές δυνάμεις στη «καρδιά» της κρίσης στη Μέση Ανατολή
10:15 Συντριβή «αρκετών» αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών λέει το Κουβέιτ
10:12 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Η Πελοπόννησος στο προσκήνιο — και εσύ μέρος της εικόνας
10:00 ΑΠΣ Πάτραι: Παρέμβαση Γιώργου Παπαχριστόπουλου για τη διαιτησία στα play off – «Ζητάμε σεβασμό και ίση μεταχείριση»
9:58 Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη εκτάκτως με πρεσβείες στη Μέση Ανατολη
9:50 Πάτρα: Τα Αρσάκεια Σχολεία στην 9η Έκθεση PATRAS IQ ΦΩΤΟ
9:49 Ρόδος: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές
9:42 Πάτρα: «Ο Μεγαλύτερος Θησαυρός του Κόσμου» την Κυριακή 8/03
9:34 Αντιπολεμικό συλλαλήτηριο το απόγευμα στην Πάτρα
9:28 Θα ταξίδευε με πλαστό διαβατήριο από το λιμάνι της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ