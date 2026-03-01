Η Παναχαϊκή νίκησε το Καναλάκι, εδραιώνεται στη 2η θέση – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ή Κυριακή ανήκε στην Παναχαϊκή, καθώς μετά τη νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας επί του Λουτρακίου, ακολούθησε και η επικράτηση του τμήματος μπάσκετ απέναντι στο Καναλάκι με σκορ 80-67 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής στον Α΄ Ομιλο Νότου της National League 2.

Ο Ηλίας Χριστόπουλος ήταν, με βάση το σύστημα αξιολόγησης, ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης, τελειώνοντας το παιχνίδι με νταμπλ-νταμπλ (16 πόντους, 17 ριμπάουντ), ενώ έκανε και δυο κοψίματα.

«Εχω πει ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου θα είναι σημαντικά», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε τα εξής: «Ολοι παίζουν με το μαχαίρι στον λαιμό για τον στόχο τους και όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Το είδαμε σήμερα με την Καλαμάτα. Εμείς κάναμε μια ακόμη νίκη απέναντι σε μια καλή ομάδα, η οποία διαθέτει έμπειρους παίκτες και παίζει για την παραμονή της στην κατηγορία. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη νίκη και πιο πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έκαναν μέσα στη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Καρναβαλιού. Προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι με καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση και μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της σεζόν θα δούμε που θα τερματίσουμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας και πάλι ένα μεγάλο μπράβο σε όλους».

Διαιτητές: Λογοθέτης-Θώμος-Γκούμας. Τα 10λεπτα: 22-14, 39-32 (ημ.), 60-52, 80-67.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 10, Μπίρμπας 7, Χρονόπουλος 19 (2), Οικονομίδης 9 (1), Χριστόπουλος 16, Τσιμίδης 6, Καραγγελής 5 (1), Κανελλάκης 8 (2), Νικολάου, Μοσχοβάκης.

ΚΑΝΑΛΑΚΙ (Κοσμάς): Μάντζιος 16, Ρενιέ 18 (1), Πολύζος 5 (1), Καννής 9 (1), Σωτηρίου 3, Ιγγλέζος 6 (2), Κασκάνης, Μπιλιούρης 10 (1).

