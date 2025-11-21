«Η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής», ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο

21 Νοέ. 2025 19:32
Η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο ολοκληρώθηκε σήμερα (21/11/2025) στο Τορίνο της Ιταλίας. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια – τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβαση του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά».

Ο Μάριος είχε διακομιστεί με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τορίνο. Πριν την αναχώρησή του, νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο στο Ρίο. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille.

«Η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής»
Με μια ανάρτηση της στο Facebook, η Εύη Βέρρη, ανήμερα της γιορτής του γιου της και έχοντας τον σφιχτά στην αγκαλιά της, μέσα από το δωμάτιο της εντατικής, δήλωνε σίγουρη πως «η Παναγία θα του κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής».

Η ανάρτηση:

«Μαριάκο μου χρόνια πολλά, περίμενες με ανυπομονησία την γιορτή σου όπως κάθε χρόνο. Ειμαι σίγουρη ότι η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής.

Φέτος θα την γιορτάσουμε στην εντατική όμως σε αυτό το δωμάτιο παίρνεις τόση φροντίδα και ζεστασιά. Επίσης εδώ ξέρεις οι γιατροί και όλο το προσωπικό σε έχουν υιοθετήσει όπως λενε.

Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου για να μην νιώθεις μόνος και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά την δική μου μοναξιά.

Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη σας.

Και η δική μου “Άλλη εγώ ” αυτή που βγαίνει πάντα στα δύσκολα μου λέει όλα αυτά τα χρόνια:

Η νέα σου ζωή σε κάνει απλή, γήινη, γυμνή από προσποιήσεις.

Γελάς πιο αληθινά, αγαπάς πιο βαθιά, συγκινείσαι πιο εύκολα.

Και κάπου εκεί, αρχίζεις να καταλαβαίνεις:

Δεν είναι τι έφυγε. Είναι τι έμεινε μέσα σου. Δεν είναι όλα όπως πριν. Αλλά μπορεί να είναι όμορφα αλλιώς.

Σε ευχαριστώ Μάριε που ήρθες στην ζωή μου και την γεμίζεις με την ζωντάνια σου, την αθωότητά σου, την δύναμή σου και την αγάπη σου!!!»

