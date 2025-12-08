Η παράταξη Σκιαδαρέση διοργάνωσε αιμοδοσία ΦΩΤΟ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η κατά σειρά εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποίησε η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα»- Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης το Σάββατο 6/12/2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αιμοδοτών Αχαΐας “Ο Αιμοδότης”, τον Σύλλογο Πρόληψης και Βοήθειας Παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία “ΠΑΤΡΑ 1982” και τη Φοιτητική Παράταξη ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πατρών.

Η ανταπόκριση των εθελοντών υπήρξε συγκινητική και το αποτέλεσμα – 13 φιάλες αίμα – αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην κάλυψη αναγκών των συμπολιτών που το χρειάζονται.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «σπιράλ», Πέτρος Ψωμάς, ο οποίος συνεχάρη τη «Νέα Δυτική Ελλάδα» για την πρωτοβουλία της και την προσφορά της στην τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας ότι η κινητικότητα των αυτοδιοικητικών παρατάξεων προς όφελος των πολιτών αποτελεί τον πυρήνα του πραγματικού τους ρόλου.

Ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν και ιδιαίτερα, τον ιατρό Χρύσανθο Πετρόπουλο και τη Νοσηλεύτρια Αθανασία Μπακαλάρου του Γενικού Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», για τις άψογες υπηρεσίες και τη σταθερά άριστη συνεργασία τους.

Να σημειωθεί πως «παρών» στη δράση ήταν και ο ιερέας, π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης, ο οποίος μάλιστα, δέχτηκε ευχές για την ονομαστική του εορτή.

Μετά την ολοκλήρωση της αιμοδοσίας, τα μέλη της παράταξης συνέχισαν σε χώρο εστίασης στο κέντρο της Πάτρας, όπου σε ζεστό και ευχάριστο κλίμα αντάλλαξαν σκέψεις, απόψεις, αλλά και ευχές εν όψει των εορτών.

