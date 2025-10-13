Η Πάτρα μπαίνει στο ποδόσφαιρο Σάλας με νέο σωματείο

Για πρώτη φορά, ένας σύλλογος από την Πάτρα θα εκπροσωπήσει την πόλη σε επίσημο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Σάλας! Η Ασσος Αχαΐας Futsal είναι έτοιμη να μπει στη μάχη του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής, καθώς απομένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συγκρότηση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα.

Την ιδέα της δημιουργίας του συλλόγου είχε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο γνωστός επιθετικός που έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες της Αχαΐας και της Ηλείας, ενώ το ρόστερ απαρτίζεται επίσης από γνωστούς παίκτες της περιοχής.

Εκτός από τον Ανδρεόπουλο, θα αγωνίζονται οι Ντίνος Φούφουλας, Ηλίας Παναγόπουλος, Χρήστος Ζέλος, Δημήτρης Μούζος, Τάκης Σχοινάς, Ακης Κωστής, Νίκος Δασουράς, Νίκος Τσίμπιτσης, Ραφαήλ Σκιαδαρέσης, Αργύρης Παπαπέτρος, Κώστας Θανόπουλος, Κώστας Μεντζελόπουλος, Δημήτρης Μανθόπουλος, Γιώργος Καταρτζόπουλος, Δημοσθένης Γεωργαντόπουλος, Θανάσης Δεμπόνος, Σπύρος Σουγλέρης, Θανάσης Φωτόπουλος, Δημήτρης Δημητρόπουλος.

Ως έδρα της η ομάδα θα χρησιμοποιεί το κλειστό «Κ. Πετρόπουλος» στο Κουκούλι, αφού έχει εγκριθεί το σχετικό αίτημα.

«Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησα εγώ, αλλά συμμετέχουμε όλοι μαζί. Εχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε κάποιες χορηγίες, υπάρχει και βοήθεια από παράγοντες γενικότερα και θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Υπάρχει όρεξη, είναι κάτι καινούργιο με προοπτικές. Ξεκινάμε και θα δούμε πώς θα πάει», τονίζει ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος.

Μια ανάλογη προσπάθεια είχε γίνει στην Πάτρα και πριν από 11 χρόνια. Το 2014 είχε δημιουργηθεί η Patras Futsal από τον Αντώνη Καλέντζη, αλλά το εγχείρημα δεν έτυχε ανάλογης στήριξης και έσβησε σχετικά γρήγορα.

Το πρώτο επίσημο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Σάλας διεξήχθη στην Ελλάδα την περίοδο 1997-1998 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Στο πρωτάθλημα της Futsal League (Β’ Κατηγορία) έχουν δηλώσει συμμετοχή 65 ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη θα ξεκινήσει την Κυριακή 26 Οκτωβρίου. Το 2023 το Ποδόσφαιρο Σάλας υπάχθηκε στη ΓΓΑ ως ξεχωριστό άθλημα με διοργανώτρια αρχή την ΕΠΣ Σάλας.

Παρότι στο εξωτερικό το άθλημα είναι πολύ διαδεδομένο και αναπτύσσεται συνεχώς, στην Ελλάδα έμεινε στάσιμο παρότι έγιναν κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια.

