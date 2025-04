Η Πάτρα δίνει το έναυσμα για τον Ποδηλατικό Γύρο ΔΕΗ Tour Of Hellas

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ Tour Of Hellas, προσελκύει την αφρόκρεμα της αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου και καταξιώνεται σταθερά στα μάτια της διεθνούς ποδηλατικής κοινότητας.

Η διαφορά είναι ότι φέτος επίκεντρο θα είναι η Πάτρα, όπου σήμερα στις 17.30 θα γίνει η παρουσίαση των ομάδων στο υπόστεγο του ΟΛΠΑ (δεξιά από τον Μώλο της Αγίου Νικολάου), παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και αύριο οι ομάδες θα εκκινήσουν από το Πανεπιστήμιο Πατρών (εξωτερικός χώρος Κτιρίου Διοίκησης Α’) με κατεύθυνση το Αγρίνιο.

Το 1ο Ετάπ (Πάτρα – Αγρίνιο) έχει μήκος 144,44 χλμ. με 1.239 μ. υψομετρικά και πιθανή ώρα τερματισμού είναι από 16.35 μέχρι 16.55.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ΔΕΗ Tour Of Hellas, που θα χαρίσει σε όσους συμμετέχουν σημαντικά δώρα στην μεγάλη κλήρωση που χορηγεί το Regency Casino Mont Parnes και θα ανακοινωθεί αναλυτικά στο επίσημο site του αγώνα www.hellas-tour.gr.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Πατρών σταθερά προσανατολισμένο στη διασύνδεση με την κοινωνία, στηρίζει έμπρακτα την κορυφαία αυτή για τη χώρα μας αθλητική και πολιτιστική διοργάνωση. Ο Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 έχει ως στόχο την προώθηση της ποδηλατικής και εν γένει της αθλητικής κουλτούρας επενδύοντας στο ποδήλατο ως ένα μέσο οικονομικό, ασφαλές και οικολογικό, ενώ παράλληλα προβάλλει τη χώρα μας ως διεθνή προορισμό αγωνιστικής ποδηλασίας.

