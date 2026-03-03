Η Πάτρα φιλοξενεί το 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης στη Δυτική Ελλάδα

Η Πάτρα γίνεται σημείο συνάντησης για τον διάλογο γύρω από το μέλλον της γήρανσης, φιλοξενώντας στις 5 και 6 Μαρτίου 2026 το 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης στη Δυτική Ελλάδα. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Αγορά Αργύρη και απευθύνεται σε πολίτες κάθε ηλικίας.

Οι ώρες λειτουργίας είναι:

Πέμπτη & Παρασκευή: 10:00–14:00 και 17:00–20:00

Η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό.

Η διοργάνωση υλοποιείται από την Co2gether σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Εργαστήριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Εργαστήριο Νοσηλευτικής Προσομοίωσης του Πανεπιστημίου Πατρών, την Ένωση Συμπολιτείας Π.Δ.Ε, την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών Υγείας.

Έμφαση στη διαγενεακή σύνδεση

Ξεχωριστή θέση στο Φεστιβάλ έχει η ενεργή συμμετοχή σχολείων από τον Δήμο Πατρέων και τον Δήμο Ερυμάνθου, ενισχύοντας τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ νέων και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Παράλληλα, θα συμμετέχουν τα ΚΑΠΗ Πατρών, τα ΚΑΠΗ Αιγιαλείας, ο Οίκος Ευγηρίας «Κωνσταντοπούλειο» καθώς και το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Η Μέριμνα», συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών φροντίδας.

Το «παρών» θα δώσουν Δήμαρχοι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και εκπρόσωποι της Περιφέρειας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση πολιτικών για την υποστήριξη της τρίτης ηλικίας.

Πρόγραμμα με επιστημονικό και βιωματικό χαρακτήρα

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει στρογγυλές τράπεζες και παρεμβάσεις ειδικών γύρω από την ολιστική υγεία, την ενεργή συμμετοχή, την ασφαλή και αυτόνομη διαβίωση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη φροντίδα.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε:

# Αυτόνομη Διαβίωση με VR Τεχνολογία

# Μετρήσεις Οστικής Πυκνότητας

# Σπιρομετρήσεις

# Τεστ Μνήμης και παιχνίδια μνήμης

# Φαρμακευτική συμμόρφωση και αντιμετώπιση πολυφαρμακίας

# Πρόληψη Πτώσεων με στολή προσομοίωσης γήρατος

# Έκθεση Αγιογραφίας των ΚΑΠΗ Δήμου Πατρέων

# Εικαστικές εκθέσεις (μακραμέ, κολλάζ) από ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ

# Φωτογραφική έκθεση με ηχητικά μηνύματα

# Ζωντανή φωτογράφιση με Photobooth

# Προβολή ταινίας μικρού μήκους για την φροντίδα

# Μουσική και χορός

Το 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας, προωθώντας ένα νέο μοντέλο προσέγγισης της γήρανσης: ενεργό, δημιουργικό και κοινωνικά συνδεδεμένο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

https://co2gether.gr/1%ce%bf_festival_ugious_kai_energou_giransis/

https://www.facebook.com/co2gether/posts/pfbid022YQRUjpWZnaYkSzsvuqcwc4nRFV8zfWux7NJuj8UGCv7sAYBsQFG5mt3NiLXfXMol

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



