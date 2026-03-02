Η Πελοπόννησος στο προσκήνιο — και εσύ μέρος της εικόνας

02 Μαρ. 2026
Pelop News

Η Πελοπόννησος έχει μάθει να πρωταγωνιστεί.
Στην ιστορία. Στον πολιτισμό. Στον αθλητισμό.

Στις 4 Απριλίου 2026, θα πρωταγωνιστήσει ξανά — αυτήν τη φορά στον παγκόσμιο ποδηλατικό χάρτη, με το LEtape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda.

Η διοργάνωση επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και φέρνει στη Σπάρτη έναν θεσμό διεθνών προδιαγραφών, με τη σφραγίδα του Γύρου της Γαλλίας. Αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα βρεθούν στη Λακωνία για να συμμετάσχουν σε μια εμπειρία που ενώνει αγωνιστική πρόκληση και φυσικό τοπίο.

Αλλά το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιοι θα έρθουν.

Είναι ποιοι θα είναι ήδη εδώ.

Η Πελοπόννησος δεν φιλοξενεί απλώς ένα event. Το στηρίζει. Το κάνει δικό της. Και αυτό φαίνεται μέσα από τη συμμετοχή.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκεται το Fun Ride 15 χιλιομέτρων, μια ανοιχτή, επίπεδη, μη αγωνιστική διαδρομή για όλους από 9 έως 99 ετών. Μια ευκαιρία για οικογένειες, μαθητές, φίλους και συλλόγους να μπουν στη διαδρομή και να γίνουν μέρος της εικόνας που θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Με ειδική τιμή συμμετοχής 10€ για τους κατοίκους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η πρόσκληση είναι ξεκάθαρη: η εμπειρία αυτή δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες ή τους προπονημένους. Τους αφορά όλους.

Παράλληλα, οι αγωνιστικές διαδρομές των 140 και 67 χιλιομέτρων φέρνουν στη Λακωνία ποδηλάτες υψηλού επιπέδου, ενισχύοντας το προφίλ της περιοχής ως προορισμού διεθνών διοργανώσεων.

Κι εάν δεν θες να ποδηλατήσεις, έλα το Σάββατο 4/4 στις 08:30 στο άγαλμα του Λεωνίδα να ζήσεις τον παλμό του Γύρου της Γαλλίας, να νιώσεις την αδρεναλίνη της Εκκίνησης και να χειροκροτήσεις στη Γραμμή του Τερματισμού.

Το LEtape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda υλοποιείται σε συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelosophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, και με την υποστήριξη των Δήμων Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης, σε μια συνεργασία που αναδεικνύει τη δυναμική της Πελοποννήσου να φιλοξενεί και να αναπτύσσει διοργανώσεις υψηλών προδιαγραφών.

Η εικόνα της 4ης Απριλίου δεν θα διαμορφωθεί μόνο από τους επισκέπτες.

Θα διαμορφωθεί από τη συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων.

Σας καλούμε όλους για εγγραφή: https://greece.letapeseries.com/registration

Η Πελοπόννησος θα είναι στο προσκήνιο.

Το ερώτημα είναι απλό:
Εσύ θα είσαι μέρος της εικόνας;

