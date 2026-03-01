Η Πέννυ Κουσουλού διεκδικεί τα ηνία στην ΟΝΝΕΔ Αχαΐας

Οι εκλογές για νέο πρόεδρο θα γίνουν στις 15 Μαρτίου

Η Πέννυ Κουσουλού διεκδικεί τα ηνία στην ΟΝΝΕΔ Αχαΐας
01 Μαρ. 2026 15:33
Pelop News

Η Πέννυ Κουσουλού ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την Προεδρία της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, με τις εκλογές να πραγματοποιούνται στις 15 Μαρτίου 2026.

Είναι Χημικός, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών και εργάζεται ως Clinical Research Coordinator στη Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Με ενεργή παρουσία από τα πρώτα της φοιτητικά χρόνια, δραστηριοποιήθηκε δυναμικά στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες του συλλόγου, εκπροσωπώντας τους φοιτητές με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Διετέλεσε Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Πόλης την περίοδο 2017–2018, ενισχύοντας την οργανωτική παρουσία της παράταξης.

Από το 2016 είναι ενεργό μέλος της ΟΝΝΕΔ, συμμετέχοντας σε πολιτικές και οργανωτικές πρωτοβουλίες στην Αχαΐα. Η σταθερή της πορεία επιβεβαιώνεται και από τη συμμετοχή της ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ) στο προηγούμενο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, συμβάλλοντας στον κεντρικό σχεδιασμό και στη διαμόρφωση θέσεων.

Η υποψηφιότητά της αποτελεί φυσική συνέχεια μιας συνεπούς διαδρομής, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και ιδιαίτερα των νέων γυναικών, την ανανέωση της οργανωτικής λειτουργίας και τη δυναμική παρουσία της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας στα τοπικά δρώμενα.

Οπως δήλωσε και η ίδια «Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την Προεδρία της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, γιατί πιστεύω βαθιά στη δύναμη της νέας γενιάς να διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον της κοινωνία μας. Όραμά μου αποτελεί μια ΟΝΝΕΔ ανοιχτή, σύγχρονη και ουσιαστική, που να δίνει χώρο και φωνή σε κάθε νέο και κάθε νέα της Αχαΐας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:38 Μέση Ανατολή: Πανηγυρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου για τις επιθέσεις, «Το Ιράν ζήτησε συνομιλίες»
18:30 «Αυτό είναι το κελί μου!» – Ιστορίες πίστης με μοναχούς στα μοναστήρια της Πάτρας
18:24 Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησε ο Ολυμπιακός!
18:19 Πρωταθλητής Ελλάδας ο Προμηθέας, κατέκτησε το Rising Stars – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
18:14 Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
18:09 Ο ΑΟ Αιγιαλέων προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ
18:07 Ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πάτρια εδάφη για το Rising Stars – Φωτογραφίες
17:59 Κικίλιας: «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για στα στενά του Ορμούζ»
17:50 Α. Παναγιωτόπουλος για Οδοντωτό: Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να είναι απλοί θεατές
17:40 Ο Κουρέτας βράβευσε τον ήρωα καπετάνιο από τη Σκιάθο
17:30 Βρέθηκε νεκρή στην Αγία Παρασκευή Αγρινίου η γυναίκα που αγνοούνταν
17:21 Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα
17:12 Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ
17:08 Ο Μούλας κρατάει την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική!
17:04 ΙΧ έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν στα διόδια
16:55 Η επίθεση ΗΠΑ και Ιράν σκότωσε 148 κορίτσια σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν
16:49 Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές
16:49 Ο Κουτσούμπας μιλάει για γκανγκστερική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών
16:39 ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
16:25 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Αντεπίθεση του Ιράν σε Ισραήλ, Κουβέιτ, ΗΑΕ με 13 νεκρούς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ