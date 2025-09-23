Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»

Η πρόσφατη προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα μεταγραφή, αλλά μια καίρια επιβεβαίωση της επικράτησης της προσωπικής πολιτικής επιβίωσης έναντι της ιδεολογικής συνέπειας.

Η αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ και η ίδρυση των «Δημοκρατών» παρουσιάστηκαν ως κίνηση αυτονομίας, με στόχο τη δημιουργία ενός «νέου πόλου» στον πολιτικό χάρτη.

Ωστόσο, η ηχηρή εκλογική αποτυχία στις ευρωεκλογές έθεσε τέλος σε αυτό το αφήγημα. Ο ίδιος επέλεξε τελικά την επιστροφή στην πολιτική καρέκλα, με κάθε τίμημα.

Η πράξη του αποδεικνύει ότι, για κάποιους, η ανάγκη για προσωπική επιβίωση επισκιάζει τις αρχές και τα «πιστεύω».

Το γεγονός αυτό, βέβαια, εκθέτει και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, με την κίνηση αυτή, ομολογεί την έλλειψη ικανών στελεχών από τον δικό της χώρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να αναζητά ενισχύσεις από όσους είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την παράταξή τους με αντάλλαγμα μια θέση εξουσίας, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα πολιτικού οπορτουνισμού στους ψηφοφόρους.

Οσο για το ΠΑΣΟΚ, η κίνηση του αυτή «απελευθέρωσε» τους ψηφοφόρους του που τον στήριζαν.

* Η Ολυμπία Λόη είναι αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Χωροταξίας του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας.

