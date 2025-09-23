Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»

* Η Ολυμπία Λόη είναι αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Χωροταξίας του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας.

andreas-loberdos
23 Σεπ. 2025 21:15
Pelop News

Η πρόσφατη προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα μεταγραφή, αλλά μια καίρια επιβεβαίωση της επικράτησης της προσωπικής πολιτικής επιβίωσης έναντι της ιδεολογικής συνέπειας.

Η αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ και η ίδρυση των «Δημοκρατών» παρουσιάστηκαν ως κίνηση αυτονομίας, με στόχο τη δημιουργία ενός «νέου πόλου» στον πολιτικό χάρτη.

Ωστόσο, η ηχηρή εκλογική αποτυχία στις ευρωεκλογές έθεσε τέλος σε αυτό το αφήγημα. Ο ίδιος επέλεξε τελικά την επιστροφή στην πολιτική καρέκλα, με κάθε τίμημα.

Η πράξη του αποδεικνύει ότι, για κάποιους, η ανάγκη για προσωπική επιβίωση επισκιάζει τις αρχές και τα «πιστεύω».

Το γεγονός αυτό, βέβαια, εκθέτει και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, με την κίνηση αυτή, ομολογεί την έλλειψη ικανών στελεχών από τον δικό της χώρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να αναζητά ενισχύσεις από όσους είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την παράταξή τους με αντάλλαγμα μια θέση εξουσίας, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα πολιτικού οπορτουνισμού στους ψηφοφόρους.

Οσο για το ΠΑΣΟΚ, η κίνηση του αυτή «απελευθέρωσε» τους ψηφοφόρους του που τον στήριζαν.

* Η Ολυμπία Λόη είναι αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Χωροταξίας του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23:36 Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies; – Πώς θα μείνετε ασφαλείς
23:22 Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23:09 Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα
22:52 Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
22:41 Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό
22:33 Αργεντινή: Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
22:21 Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές
22:08 Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών
21:51 Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
21:43 Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
21:31 Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ
21:23 Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»
21:17 Η στιγμή που η βόμβα των ΗΠΑ «τρύπησαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
21:15 Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»
21:07 Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί θέλουν παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ
21:06 Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή
20:59 Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»
20:48 Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ