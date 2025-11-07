Η ΠΟΑΣΥ στρέφεται νομικά κατά του Απόστολου Γκλέτσου για τη χρήση της λέξης «μπάτσοι»

Αντιδράσεις προκάλεσε η φράση που χρησιμοποίησε ο Απόστολος Γκλέτσος στον αέρα της εκπομπής του «The Real View», με την ΠΟΑΣΥ να ανακοινώνει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του για τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό προς τους αστυνομικούς.

07 Νοέ. 2025 13:42
Η χρήση της λέξης «μπάτσοι» από τον Απόστολο Γκλέτσο στην προχθεσινή του εκπομπή «The Real View» στάθηκε αφορμή για την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), η οποία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον του ηθοποιού και παρουσιαστή.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΑΣΥ κάνει λόγο για απαράδεκτη και προσβλητική δήλωση, που «πλήττει την τιμή και την υπόληψη χιλιάδων αστυνομικών» οι οποίοι υπηρετούν με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό.

«Η κατασυκοφάντηση και ο λεκτικός εξευτελισμός ενός ολόκληρου επαγγελματικού κλάδου δεν συνιστούν ελευθερία λόγου, αλλά παραβίαση κάθε έννοιας σεβασμού και κοινωνικής υπευθυνότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η στάση της Ομοσπονδίας

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ συνεδρίασε εκτάκτως, καταδικάζοντας ομόφωνα τις δηλώσεις του παρουσιαστή.

«Οι ύβρεις και οι συκοφαντίες δηλητηριάζουν τις σχέσεις αστυνομίας και κοινωνίας. Ζητούμε τον στοιχειώδη σεβασμό που αρμόζει στον Έλληνα αστυνομικό», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι θα προστατεύσει θεσμικά και νομικά την αξιοπρέπεια των μελών της, ασκώντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα σε βάρος του Απόστολου Γκλέτσου, ενώ επισημαίνει πως «η κριτική προς θεσμούς και ανθρώπους είναι θεμιτή, όταν ασκείται με σεβασμό και επιχειρήματα, όχι με ύβρεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς».
