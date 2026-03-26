Η πρόωρη εμμηνόπαυση συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας

Σύμφωνα με νέα έρευνα και επιστημονική μελέτη η πρόωρη εμμηνόπαυση φαίνεται ότι συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που εισέρχονται στην εμμηνόπαυση πριν από την ηλικία των 40 ετών παρουσιάζουν περίπου 40% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής τους, σε σύγκριση με όσες φτάνουν στην εμμηνόπαυση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Cardiology, βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 10.000 γυναικών και αποτελεί μία από τις πρώτες που εξετάζουν τη σχέση πρόωρης εμμηνόπαυσης και καρδιαγγειακού κινδύνου σε βάθος χρόνου, αναδεικνύοντας τη σημασία της αναπαραγωγικής υγείας ως παράγοντα που επηρεάζει την καρδιά. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η απώλεια των οιστρογόνων σε μικρότερη ηλικία ενδέχεται να παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς τα οιστρογόνα έχουν προστατευτική δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η μείωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολικές και αγγειακές αλλαγές που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας.

Το εύρημα αυτό ενισχύει τη θέση ότι η πρόωρη εμμηνόπαυση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, πέρα από τους γνωστούς παράγοντες όπως η υπέρταση, το κάπνισμα ή ο διαβήτης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου δίνει τη δυνατότητα για πιο στοχευμένη πρόληψη, με έμφαση σε αλλαγές στον τρόπο ζωής, τακτική παρακολούθηση και έλεγχο των παραγόντων που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Παρότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση των μηχανισμών που συνδέουν την πρόωρη εμμηνόπαυση με την καρδιοπάθεια, τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη να εντάσσεται το ιστορικό εμμηνόπαυσης στην αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου των γυναικών.

