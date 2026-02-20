Η πρώτη αντίδραση του Βασιλιά Καρόλου για τον Αντριου

Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου στην είδηση της ιστορικής σύλληψης του αδερφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, ήταν άμεση και απολύτως σαφής. Σε μια λιτή αλλά αυστηρή ανακοίνωση, διαβεβαίωσε ότι οι αρχές έχουν «την πλήρη και αμέριστη στήριξη και συνεργασία» του Στέμματος και πως «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Η ανακοίνωση, μόλις λίγο πάνω από 100 λέξεις και διατυπωμένη στο προσωπικό ύφος του βασιλιά Καρόλου, δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνειών. «Η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς», κατέληγε. Το μήνυμα πίσω από τις λέξεις ήταν σαφές: η υποχρέωση προς το Στέμμα και τη χώρα προηγείται οποιασδήποτε προσωπικής ή αδελφικής σχέσης.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον στήριξαν πλήρως τη γραμμή που χαράχθηκε, με τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας να εμφανίζονται ενωμένα στη στρατηγική αποστασιοποίησης.

H υπόθεση του Άντριου προκαλεί νέο κύμα πίεσης για τη βρετανική μοναρχία καθώς ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ παραμένει υπό έρευνα για υπόθεση «κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα» που συνδέεται με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Άντριου ανακρίθηκε επί ώρες από την αστυνομία του Thames Valley και αποχώρησε το βράδυ της Πέμπτης από αστυνομικό τμήμα στο Aylsham, με τις Αρχές να διευκρινίζουν αργότερα ότι ο Άντριου «αφέθηκε ελεύθερος υπό διερεύνηση». Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επισημαίνει επίσης ότι η σύλληψη δεν συνιστά ένδειξη ενοχής, αλλά σημαίνει ότι οι Αρχές θεωρούν πως υπάρχουν εύλογες υποψίες για τέλεση αδικήματος που ερευνάται.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες ότι, όταν είχε ρόλο εμπορικού απεσταλμένου της βρετανικής κυβέρνησης, φέρεται να διαβίβασε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Επστάιν. Η αστυνομία είχε ήδη ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι εξετάζει την υπόθεση, κάνοντας λόγο για «ιδιαίτερες νομικές πολυπλοκότητες» λόγω της φύσης του αδικήματος.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η αντίδραση του Παλατιού. Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε τη σύλληψη «με βαθιά ανησυχία» και ξεκαθάρισε πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι πρόκειται για «πολύ θλιβερή» εξέλιξη για τη βασιλική οικογένεια. Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την υπόθεση «ντροπή» και είπε ότι λυπάται για όσα συμβαίνουν στον αδελφό του βασιλιά Καρόλου.

Το Reuters υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα αστυνομική έρευνα δεν αφορά τις παλαιότερες καταγγελίες σεξουαλικής φύσης, για τις οποίες ο Άντριου έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή. Παρ’ όλα αυτά, οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τα έγγραφα και οι αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες του έχουν επαναφέρει το θέμα στο επίκεντρο της βρετανικής και διεθνούς επικαιρότητας.

Η υπόθεση θεωρείται πρωτοφανής για σύγχρονο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, με το Reuters να σημειώνει ότι ενδεχόμενη απαγγελία κατηγοριών θα τον έφερνε σε μια εξαιρετικά μικρή κατηγορία ανώτερων βασιλικών προσώπων που έχουν αντιμετωπίσει ποινικές διαδικασίες.

Η διαφορετική στάση από εκείνη της Ελισάβετ

Η στάση του Καρόλου έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Άντριου ήταν ο αγαπημένος της γιος και πολλοί επικριτές είχαν υποστηρίξει ότι η εκλιπούσα μονάρχης δεν αντέδρασε εγκαίρως ή με την απαραίτητη αυστηρότητα στις συνέπειες της σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν.

Ερωτήματα είχαν επίσης τεθεί για το γιατί επετράπη στον Άντριου να χρησιμοποιήσει τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για τη μοιραία συνέντευξή του στο BBC το 2019, στην οποία επιχείρησε να απορρίψει τις κατηγορίες εις βάρος του. Άλλοι αναρωτήθηκαν γιατί η βασίλισσα φέρεται να του παρείχε εκατομμύρια λίρες για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της αγωγής σεξουαλικής επίθεσης που κατέθεσε το 2021 η Βιρτζίνια Τζουφρέ. Παρά την καταβολή του ποσού, ο Άντριου αρνιόταν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και υποστήριζε ότι δεν θυμόταν καν να έχει συναντήσει την Τζιούφρι, παρά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους.

Αντιθέτως, ο Κάρολος, από τότε που ανήλθε στον θρόνο το 2022, εμφανίστηκε πιο αποφασιστικός. Πριν ακόμη του αφαιρεθούν οι στρατιωτικοί τίτλοι και η χρήση της προσφώνησης «πρίγκιπας» σε επίσημο πλαίσιο, φερόταν να εξετάζει τρόπους απομάκρυνσής του από την κατοικία του στο Γουίνδσορ. Τον Οκτώβριο, ο Άντριου απομακρύνθηκε και από βασιλικό κτήμα, σηματοδοτώντας μια σαφή ρήξη.

