Η πρώτη νίκη έφερε χαμόγελα στον Αίολο Αγυιάς – Δηλώσεις

Ικανοποίηση επικρατεί στον Αίολο Αγυιάς για την κατάκτηση της πρώτης νίκης στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

06 Νοέ. 2025 20:53
Ο Αίολος Αγυιάς ατενίζει, πλέον, με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του στην Α1 ΕΣΚΑ-Η μετά την πρώτη του φετινή νίκη, η οποία συνδυάστηκε και με καλή απόδοση.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Βασίλη Σκέντζου επικράτησε τη Δευτέρα επί της Ανδραβίδας στην Πάτρα με 70-53 (ημ. 29-25), παίρνοντας έτσι και μια πολύ καλή διαφορά.

Διαιτητές: Λιόνας-Σαμαράς-Ζ. Πλέγας. Τα 10λεπτα: 11-19, 18-6, 15-14, 26-14.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 4, Παπαδημητρίου, Σπύρου, Νάτσκος 2, Ιωαννίδης, Φούντας, Λαγογιάννης 26 (2), Στόλλας 4, Πίκιος 17 (2), Τσούνας 8, Κολοτούρος, Σταυρόπουλος, Σκλάβος.

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ (Γιαννόπουλος): Αλαβέρας, Δρακόπουλος, Μπούμπουλης, Κιτσάρας 7 (1), Σταθόπουλος 12 (2), Βασιλείου 16, Μακρής 2, Σέρμπος (1), Γιαρικάνης, Δημάκος 12, Νίκας 4.

«Επρεπε να ξεπεράσουμε το άγχος και να φτάσουμε στην πρώτη μας νίκη», δήλωσε ο Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Στο β΄ ημίχρονο, παίζοντας καλή άμυνα, καταφέραμε να φτάσουμε στο ροζ φ.α. και, μάλιστα, με μια καλή διαφορά. Περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στη συνέχεια. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Στο επόμενο παιχνίδι (σ. αντίπαλος ο Αστέρας Τέμενης τη Δευτέρα στις 20.00 στο «Τόφαλος»), αγωνιζόμαστε απέναντι σε μία δυνατή ομάδα. Θα παλέψουμε για τη νίκη».

Ο βοηθός προπονητή του Αίολου Αγυιάς Αγγελος Χατζαράς τόνισε τα εξής: «Ηταν η πρώτη νίκη για την ομάδα μας, η οποία συνοδεύτηκε από πολύ καλή απόδοση, κυρίως στην άμυνα. Οταν ηρεμήσαμε, χτυπήσαμε τις αδυναμίες του αντιπάλου στην επίθεση και πήραμε τους δύο πολύτιμους βαθμούς».

 
