Η Ρωσία επιμένει: Ζητά από την Ουκρανία να παραχωρήσει όλο το Ντομπάς

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα κάνει δώρο στη Ρωσία εδάφη που η Μόσχα έχει αποτύχει να κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Η Ρωσία επιμένει: Ζητά από την Ουκρανία να παραχωρήσει όλο το Ντομπάς
26 Ιαν. 2026 11:09
Pelop News

Επιμένουν οι Ρώσοι, καθώς το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Την είδηση μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετά τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν το σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι.

Η Ρωσία θέλει την ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ρωσία θα καταλάβει δια της στρατιωτικής ισχύος ολόκληρη την ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς -το 90% της οποίας ελέγχουν αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της Μόσχας-, αν το Κίεβο δεν δεχθεί να την παραδώσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Δεν είναι μυστικό ότι αυτή είναι η σταθερή θέση μας, η θέση του προέδρου μας, ότι το εδαφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί τμήμα της φόρμουλας του Άνκορατζ, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ρωσική πλευρά», δήλωσε, σύμφωνα με το TASS, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η «φόρμουλα του Άνκορατζ» παραπέμπει σ’ αυτά που η Ρωσία λέει πως συμφωνήθηκαν ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πούτιν τον περασμένο Αύγουστο στη διάσκεψη κορυφής στην Αλάσκα, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Κρεμλίνο.

Η υποτιθέμενη συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει να παραδώσει η Ουκρανία στη Ρωσία τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και να παγώσουν οι γραμμές του μετώπου αλλού στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία ως όρο για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα κάνει δώρο στη Ρωσία εδάφη που η Μόσχα έχει αποτύχει να κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα εκτιμά θετικά αυτό που αποκάλεσε «εποικοδομητικές συνομιλίες» με την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι.

Οι συνομιλίες, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, τερματίσθηκαν χωρίς συμφωνία, αλλά περισσότερες συνομιλίες αναμένονται το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:57 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναγορεύει τον Γιάννη Οικονομίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα
13:44 Άσκηση ευρείας κλίμακας στο «Ελ. Βενιζέλος» για ατύχημα αεροσκάφους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες
13:39 ΒΙΟΛΑΝΤΑ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: «Μοναδικό μας μέλημα οι οικογένειες των θυμάτων» – Στο μικροσκόπιο τα αίτια της τραγωδίας
13:34 Πανεπιστήμιο Πατρών: Σταθερή διεθνής παρουσία στις παγκόσμιες κατατάξεις και κορυφαία επίδοση στην έρευνα
13:26 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λαλιώτης σε ηλικία 60 ετών – Πατέρας έξι παιδιών
13:23 Κοπή πίτας για τις εθελοντικές ομάδες του ΙΝ Αγίας Τριάδος Πατρών: Μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης
13:21 Κοινο_Τοπία: Διάλεξη για τον καθημερινό βίο των Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο
13:16 Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του
13:10 Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου»
13:07 Γροζοπούλου: «Θέλουμε να κάνουμε καλύτερες εμφανίσεις»
13:04 Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Αγία Βαρβάρα ΒΙΝΤΕΟ
12:58 «Μπηχτή» από την Νάταλι Πόρτμαν, τι είπε για τις υποψηφιότητες των Οσκαρ 2026
12:56 «Η Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος»: Ο Κ. Πελετίδης για τον χαμό της Αγγελικής, του Νίκου και του Σπύρου
12:52 Στρατηγικό στοίχημα για την Αχαΐα το ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο»: Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για προστιθέμενη αξία και αναδιάρθρωση της αγροδιατροφής
12:49 ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο 2025
12:45 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων – Airbnb, αγροτεμάχια και 700.000 ευρώ σε στοιχήματα
12:41 Υπόθεση φίμωσης μαθητή στις Σέρρες: Σε αναστολή η διευθύντρια Γυμνασίου – «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, όχι λιθοβολισμό», λέει ο πατέρας
12:39 Τζαμάκος: «Οσοι θέλουν ας επιτεθούν σε μένα, όχι στους παίκτες μου»
12:38 Μητσοτάκης: Πρόταση για ειδική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού – Επιστολική ψήφος και σταυροδοσία για τους Έλληνες του εξωτερικού
12:34 ΗΠΑ: Δέκα νεκροί από την κακοκαιρία, ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ