Η Ρωσία μεταφέρει πυραύλους μετά την φερόμενή επίθεση στον Πούτιν

Κάνοντας επίδειξη ισχύος, η Ρωσία μεταφέρει στη Λευκορωσία πυραύλους που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, ενώ Γαλλία και Γερμανία πιστεύουν τον Ζελένσκι πως δεν επιχείρησε επίθεση σε οικία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την καταγγελία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ πως η Ουκρανία εξαπέλυσε ανεπιτυχώς επίθεση με δεκάδες drones εναντίον της κατοικίας του Πούτιν στο Νόβγκοροντ, επίθεση στην οποία η Μόσχα θα απαντήσει με αντίποινα και αλλαγή της διαπραγματευτικής της στάσης. Για την ύπαρξη της εν λόγω επίθεσης πείστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία του με τον Πούτιν και μάλιστα δήλωσε «πολύ θυμωμένος».

Όμως Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς εμφανίζονται πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στην καταγγελία της Μόσχας περί ουκρανικής επίθεσης στην οικία του Βλαντίμιρ Πούτιν την ώρα που οι Ρώσοι μεταφέρουν πυραύλους στη Λευκορωσία.

Ζελένσκι: «Σε συζητήσεις με Τραμπ για παρουσία Αμερικάνικων δυνάμεων στην Ουκρανία»

Η στάση των ηγετών της Γαλλίας και της Γερμανίας είναι αρκετά διαφορετική. Πηγή κοντά στον Εμανουέλ Μακρόν είπε νωρίτερα στο Reuters πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες των ρωσικών αρχών. Τη θέση αυτή έχουν υποστηρίξει άλλωστε και αναλυτές με εξειδίκευση σε στρατιωτικά ζητήματα.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας. Αυτό από μόνο του αποτελεί πράξη δυσπιστίας στην ειρηνευτική ατζέντα του Προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε η πηγή του Ελιζέ.

Φοβούνται και οι Γερμανοί ρωσική κλιμάκωση

Στη διάψευση της καταγγελίας Λαβρόφ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες Δευτέρα υποστήριξε πως η Ρωσία επινόησε αυτή την επίθεση για να την χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει χτυπήματα σε κυβερνητικά κτίρια του Κιέβου. Εξάλλου νωρίτερα σήμερα Τρίτη, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ απείλησε ευθέως τη ζωή του Ουκρανού προέδου.

Το κλίμα αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα το Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε ότι συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας ότι οι ρωσικοί ισχυρισμοί για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσική προεδρική κατοικία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

