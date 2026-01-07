Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιου που καταδιώκουν οι ΗΠΑ ανοικτά της Βενεζουέλας ΒΙΝΤΕΟ

Η Ρωσία προχώρησε στην αποστολή υποβρυχίου και άλλων πολεμικών σκαφών προκειμένου να συνοδεύσουν το δεξαμενόπλοιο Bella 1, το οποίο επιχειρεί εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες να αποφύγει την κατάσχεσή του από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

Το πλοίο είχε βρεθεί αρχικά ανοικτά της Βενεζουέλας, όπου τον Δεκέμβριο το πλήρωμά του φέρεται να απέκρουσε απόπειρα κατάληψης από τις αμερικανικές αρχές. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ τελούσε υπό παρακολούθηση από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, το δεξαμενόπλοιο προχώρησε σε αλλαγή ονόματος και σημαίας, μετονομαζόμενο σε «Marinera» και μεταφέροντας τη νηολόγησή του στη Ρωσία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλήρωμα ζωγράφισε πρόχειρα ρωσική σημαία στο κύτος του πλοίου.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η Μόσχα προχώρησε σε μια ασυνήθιστη διαδικασία, επιτρέποντας τη νηολόγηση του πλοίου χωρίς επιθεώρηση ή τις συνήθεις γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ εντείνουν τις κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων τα οποία φέρονται να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο κατά παράβαση κυρώσεων.

Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, η ρωσική πλευρά ζήτησε από την Ουάσινγκτον να σταματήσει την καταδίωξη του πλοίου. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι παρακολουθεί «με ανησυχία» τις εξελίξεις γύρω από το δεξαμενόπλοιο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο RIA.

Την ίδια στιγμή, η Νότια Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι έτοιμη να αντιδράσει σε πλοία που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων και κινούνται στην περιοχή. Σύμφωνα με δεδομένα του συστήματος εντοπισμού AIS, το δεξαμενόπλοιο πλέει στον ανατολικό Ατλαντικό, περίπου 300 μίλια νότια της Ισλανδίας, με κατεύθυνση τη Βόρεια Θάλασσα.

Το ρωσικό διεθνές μέσο RT δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να έχει ληφθεί από το κατάστρωμα του πλοίου, στο οποίο διακρίνεται σκάφος της αμερικανικής Ακτοφυλακής να το παρακολουθεί. Σε σχετική ανάρτηση αναφέρεται ότι το δεξαμενόπλοιο κατευθύνεται προς το Μούρμανσκ.

Video released by RT shows U.S. Coast Guard pursuing sanctioned tanker Marinera (Bella 1) to seize it in the North Atlantic. Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/jHxzXM106u — Open Source Intel (@Osint613) January 6, 2026

