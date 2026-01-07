Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιου που καταδιώκουν οι ΗΠΑ ανοικτά της Βενεζουέλας ΒΙΝΤΕΟ

Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το δεξαμενόπλοιο Bella 1, την ώρα που Ουάσινγκτον και Μόσχα βρίσκονται σε αντιπαράθεση για την Ουκρανία

Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιου που καταδιώκουν οι ΗΠΑ ανοικτά της Βενεζουέλας ΒΙΝΤΕΟ
07 Ιαν. 2026 9:19
Pelop News

Η Ρωσία προχώρησε στην αποστολή υποβρυχίου και άλλων πολεμικών σκαφών προκειμένου να συνοδεύσουν το δεξαμενόπλοιο Bella 1, το οποίο επιχειρεί εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες να αποφύγει την κατάσχεσή του από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

Το πλοίο είχε βρεθεί αρχικά ανοικτά της Βενεζουέλας, όπου τον Δεκέμβριο το πλήρωμά του φέρεται να απέκρουσε απόπειρα κατάληψης από τις αμερικανικές αρχές. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ τελούσε υπό παρακολούθηση από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, το δεξαμενόπλοιο προχώρησε σε αλλαγή ονόματος και σημαίας, μετονομαζόμενο σε «Marinera» και μεταφέροντας τη νηολόγησή του στη Ρωσία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλήρωμα ζωγράφισε πρόχειρα ρωσική σημαία στο κύτος του πλοίου.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η Μόσχα προχώρησε σε μια ασυνήθιστη διαδικασία, επιτρέποντας τη νηολόγηση του πλοίου χωρίς επιθεώρηση ή τις συνήθεις γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ εντείνουν τις κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων τα οποία φέρονται να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο κατά παράβαση κυρώσεων.

Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, η ρωσική πλευρά ζήτησε από την Ουάσινγκτον να σταματήσει την καταδίωξη του πλοίου. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι παρακολουθεί «με ανησυχία» τις εξελίξεις γύρω από το δεξαμενόπλοιο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο RIA.

Την ίδια στιγμή, η Νότια Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι έτοιμη να αντιδράσει σε πλοία που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων και κινούνται στην περιοχή. Σύμφωνα με δεδομένα του συστήματος εντοπισμού AIS, το δεξαμενόπλοιο πλέει στον ανατολικό Ατλαντικό, περίπου 300 μίλια νότια της Ισλανδίας, με κατεύθυνση τη Βόρεια Θάλασσα.

Το ρωσικό διεθνές μέσο RT δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να έχει ληφθεί από το κατάστρωμα του πλοίου, στο οποίο διακρίνεται σκάφος της αμερικανικής Ακτοφυλακής να το παρακολουθεί. Σε σχετική ανάρτηση αναφέρεται ότι το δεξαμενόπλοιο κατευθύνεται προς το Μούρμανσκ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:16 Καιρός: Επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
13:08 Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!
13:00 Λαϊκές αγορές: Λουκέτο επ΄ αόριστον – Για ποιους λόγους κινητοποιούνται οι επαγγελματίες και παραγωγοί
12:51 Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος
12:49 Γνώριμος διαιτητής στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος
12:40 Πάτρα – Βία ανηλίκων δίχως τέλος: Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί χτύπησαν δύο νεαρούς
12:32 Πάτρα: Σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμος για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
12:27 Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού πλαισίου τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών – ΖΩΝΤΑΝΑ οι ανακοινώσεις
12:24 Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
12:16 Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Μαξ
12:10 Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή
12:08 Πάτρα: Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα
12:00 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διάλογος σε σταυροδρόμι – Τι συμβαίνει στην Πάτρα
11:52 Σχολεία: Επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αύριο 8 Ιανουαρίου
11:43 Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
11:27 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
11:23 ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
11:13 Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους
11:00 Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι
10:59 Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ