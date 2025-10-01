Η σέξι ξανθιά του «sex and the city» μαγνητίζει ακόμα

Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός δείχνει εντυπωσιακή, φορώντας λαμπερά μίνι φορέματα εν όψει της περιόδου των γιορτών.

01 Οκτ. 2025 11:53
Pelop News

Η σταρ της σειράς «Sex And The City», Κιμ Κατράλ (Kim Cattrall), είναι το νέο πρόσωπο σε μια νέα διαφημιστική καμπάνια  γνωστής εταιρείας.

Η ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της «Σαμάνθα» στη δημοφιλή σειρά.

Μέσα από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε εμπορικές ταινίες της δεκαετίας του ’80, όπως οι «Mannequin», «Police Academy» και «Rosebud«, αλλά και συμμετοχές σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές του Broadway, η ίδια κατάφερε να χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα στο Χόλιγουντ.

Η προσωπική της ζωή δεν υπήρξε τόσο σταθερή, αφού μετά από δύο γάμους, με τον Larry Davis κι έπειτα με τον Andre J Lyson, παντρεύτηκε με τον σκηνοθέτη Mark Levinson με τον οποίο πήρε τελικά διαζύγιο το 2004.

