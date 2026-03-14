Η Σοφία Μητσοτάκη έδωσε στη δημοσιότητα το boarding pass από το Μουσκάτ – Ζητά απόσυρση δημοσιεύματος

Στη δημοσιοποίηση του boarding pass από την πτήση της από το Μουσκάτ του Ομάν προς την Αθήνα προχώρησε η Σοφία Μητσοτάκη, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση γύρω από όσα χαρακτήρισε fake news σε βάρος της. Σύμφωνα με την ανάρτησή της, το εισιτήριο αφορά προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean που αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Η ίδια εξήγησε ότι, παρότι αρχικά δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στην υπόθεση, αποφάσισε τελικά να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της πτήσης της για να καταδείξει, όπως ανέφερε, την ανακρίβεια των ισχυρισμών που κυκλοφόρησαν. Στο κείμενό της μιλά για στοχοποίηση του προσώπου της και για προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας, λέγοντας πως επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ως υπεύθυνη για κάτι που δεν έχει πράξει.

Στην ίδια ανάρτηση, η Σοφία Μητσοτάκη στρέφεται ευθέως κατά του μέσου που αναπαρήγαγε τους σχετικούς ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη τακτική» και ζητώντας δημόσια απολογία, καθώς και άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Ξεκαθαρίζει, μάλιστα, ότι εάν αυτό δεν συμβεί, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Η νέα της ανάρτηση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης δημόσιας διάψευσης, όταν είχε ήδη απαντήσει σε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι επέστρεψε στην Ελλάδα με ιδιωτικό τζετ από την περιοχή του Κόλπου. Τότε είχε τονίσει ότι ταξίδεψε μαζί με άλλους Έλληνες με την πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από το Ομάν και είχε χαρακτηρίσει τις σχετικές αναφορές ψευδείς.

