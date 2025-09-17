Η στάση της Ιαπωνίας για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους

Οπως επισημένται στο σημερινό Τετάρτη 17/09/2025, φύλλο της η εφημερίδα Asahi, επικαλούμενη πηγές της που δεν κατονομάζει η κυβέρνηση της Ιαπωνίας δεν αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης προς το παρόν, για να μην υποστούν πλήγμα οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και για να αποφευχθεί περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης του Ισραήλ, επισημαίνεται στο σημερινό της φύλλο η .

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα δεν θα παραστεί στη σύνοδο της 22ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη που θα είναι αφιερωμένη στη λύση των δύο κρατών στην έδρα του ΟΗΕ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθεσε η εφημερίδα. Θα συμπροεδρεύσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε το Τόκιο να μην προχωρήσει στην αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης μέσω διαφόρων διπλωματικών διαύλων, ενώ απεναντίας ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό παρότρυνε σθεναρά την ιαπωνική διπλωματία να προχωρήσει στο διάβημα αυτό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo την περασμένη εβδομάδα.

Η Ιαπωνία κάνει «συνολική αποτίμηση», ιδίως για τη «χρονική στιγμή και τον τρόπο» όσον αφορά το ζήτημα της «αναγνώρισης παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών Τακέσι Ιουάγια χθες Τρίτη.

Σε συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, η Ιαπωνία ήταν ανάμεσα στις 142 χώρες που τάχθηκαν υπέρ ψηφίσματος που κάνει λόγο για «απτά, χρονικά προσδιορισμένα και αμετάκλητα βήματα» προς τη λύση των δύο κρατών.

Στο πλαίσιο της G7, η Γερμανία και η Ιταλία έχουν τονίσει επανειλημμένα πως θεωρούν ότι θα ήταν «αντιπαραγωγική» η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης άμεσα.

Αρκετές κυβερνήσεις, ανάμεσά τους αυτές της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας, έχουν εκφράσει την πρόθεση να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της ΓΣ, για να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ.

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει τη λύση των δύο κρατών και ακροδεξιοί υπουργοί του πιέζουν να προσαρτηθεί το μεγαλύτερο μέρος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και να δημιουργηθούν ξανά οικισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



