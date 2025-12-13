Η στιγμή που ο διοικητής της Χαμάς σκοτώνεται στη Γάζα από ισραηλινό χτύπημα, ΒΙΝΤΕΟ

Ήταν από τους «αρχιτέκτονες» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου

13 Δεκ. 2025 21:31
Oι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης σε όχημα στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατο υψηλόβαθμου διοικητή της Χαμάς, Ραάντ Σαάντ.

Χαμάς: Νεκρός ο κορυφαίος διοικητής της έπειτα από ισραηλινή επιδρομή

Στο βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, φαίνονται τρία οχήματα να κινούνται το ένα πίσω από το άλλο σε δρόμο της Γάζας και ξαφνικά το τελευταίο, ένα αυτοκίνητο, ανατινάσσεται από αεροπορικό χτύπημα.

Σε κοινή ανακοίνωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσαν ότι ο Σαϊντ έγινε στόχος σε απάντηση σε επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία ένας εκρηκτικός μηχανισμός τραυμάτισε δύο στρατιώτες νωρίτερα σήμερα.

Η επίθεση στο αυτοκίνητο στην πόλη της Γάζας σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον ακόμη 25, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από την Χαμάς ή από τις υγειονομικές αρχές εκεί ότι ο Σαϊντ ήταν μεταξύ των νεκρών.

Νούμερο 2 στη Χαμάς
Όπως είχαν αναφέρει νωρίτερα οι Times Of Israel, ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ, ενώ επισημαίνεται ότι η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Ο Σαάντ διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται δεύτερος μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.

Η Χαμάς με ανακοίνωσή της καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντας την παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αλλά δεν ανέφερε αν ο Σαϊντ τραυματίστηκε.

