Η συγκίνηση της Ευαγγελίας Μουμούρη για τον ρόλο της στο «Ριφιφί»

Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε η Ευαγγελία Μουμούρη μιλώντας για τη συμμετοχή της στη σειρά «Ριφιφί» και για την ιστορία που στάθηκε αφορμή για να χτιστεί ο ρόλος της. Η ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια υπόθεση που, όπως είπε, την άγγιξε βαθιά και τη θεωρεί μια κατάφωρη αδικία.

Καλεσμένη το Σάββατο 21 Μαρτίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η ηθοποιός μίλησε για την «Όλγα», τη γυναίκα που υποδύεται στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια. Ο χαρακτήρας είναι εμπνευσμένος από την υπόθεση του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη από τη Μυτιλήνη, που έφυγε από τη ζωή περιμένοντας να αποδεσμευτεί ο ερανικός λογαριασμός στον οποίο είχαν συγκεντρωθεί χρήματα για τη θεραπεία του.

«Δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτή η ιστορία»

Η Ευαγγελία Μουμούρη αποκάλυψε πως ο Σωτήρης Τσαφούλιας της μετέφερε μήνυμα της οικογένειας, με το οποίο τον ευχαριστούσαν που έφερε ξανά στο προσκήνιο την ιστορία του παιδιού τους και δεν την άφησε να ξεχαστεί. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη δικαστική προσπάθεια της οικογένειας για δικαίωση, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν είναι οικονομικό, αλλά βαθιά ανθρώπινο, καθώς, όπως είπε, αν το παιδί είχε προλάβει να φύγει για θεραπεία, θα μπορούσε να έχει σωθεί.

Ο ρόλος που την «επέλεξε»

Μιλώντας για την προετοιμασία της, η ηθοποιός περιέγραψε πως από την πρώτη στιγμή που άκουσε την ιστορία άρχισε να ψάχνει στοιχεία, φωτογραφίες και πληροφορίες, προκειμένου να καταλάβει το μέγεθος αυτής της οικογενειακής τραγωδίας. Όπως είπε, όταν πήρε στα χέρια της το σενάριο, ένιωσε ότι ο δρόμος του ρόλου ήταν ήδη χαραγμένος. «Δεν το επέλεξα, με επέλεξε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε ακόμη ότι για να προσεγγίσει συναισθηματικά τον ρόλο, απομονώθηκε για εβδομάδες μακριά από το σπίτι της, επιλέγοντας να ζήσει πιο εσωτερικά και πιο έντονα τη διαδρομή της ηρωίδας της. Για την Ευαγγελία Μουμούρη, η συμμετοχή στο «Ριφιφί» δεν ήταν απλώς μια ακόμη τηλεοπτική δουλειά, αλλά μια εμπειρία με έντονο προσωπικό αποτύπωμα.

