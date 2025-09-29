Η τέχνη συναντά την Ιαση στην Πάτρα στις 8/10

Στο πλαίσιο της  Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Πάτρας πραγματοποιεί Έκθεση φωτογραφίας την Τετάρτη 8/10/ 2025.

Η τέχνη συναντά την Ιαση στην Πάτρα στις 8/10
29 Σεπ. 2025 9:14
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Πάτρας πραγματοποιεί Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: Έμπνευση Έκφραση Ίαση, η δύναμη της Τέχνης την Τετάρτη 8/10/ 2025 στην Αίθουσα «Αγορά Αργύρη», με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Η έκθεση επιδιώκει να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να αποτελέσει δύναμη έμπνευσης, δημιουργικής έκφρασης και πηγή ίασης για τους συμπολίτες μας που ζουν με ρευματικά νοσήματα. Οι σκέψεις των μελών του Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας έγιναν έργα που αναδεικνύουν την ανθρώπινη αντοχή, τον αγώνα αλλά και τη δύναμη και την ελπίδα.

Η τέχνη έχει τη δυνατότητα να αποτυπώνει ακόμη και τις πιο ζοφερές εικόνες του κόσμου μας, εσωτερικού και εξωτερικού, με τρόπο όμως μοναδικό. Λειτουργεί θεραπευτικά, αφού βοηθά στην απομάκρυνση έστω και για λίγο διάστημα της σκέψης του πάσχοντος από τον πόνο του, τον βοηθά να εκφραστεί και να εμπνευστεί και άρα να αποδεχτεί και να διαχειριστεί ευκολότερα την ασθένεια του.

Αποτρέπει την απομόνωση και τον στιγματισμό, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τον υγιή πληθυσμό.

Παράλληλα στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Κατακτώντας τα όνειρα μου: ένα ταξίδι συνεργασίας Ασθενών με Ρευματικά Νοσήματα, Γιατρών και Πολιτείας».

Η εκδήλωση θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και διαλόγου με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της στήριξης όλων προκειμένου οι ασθενείς να πραγματοποιούν τα όνειρα τους και να κατακτούν τους στόχους τους.

Καλούμε όλους σας να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να περιηγηθείτε στην έκθεση μας. Παράλληλα στο χώρο θα βρείτε τα Λευκώματα με τα έργα της έκθεσης μας.

