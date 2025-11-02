Η θαλαμηγός «Yas» του Εμίρη των ΗΑΕ στην Πάτρα: Τους άρεσε η πόλη κι έμειναν παραπάνω

Τις τελευταίες μέρες, μάλιστα, ένας «υψηλός» επισκέπτης προστέθηκε στους αξιωματούχους και το πλήρωμα της θαλαμηγού

02 Νοέ. 2025 13:23
Pelop News

Ποιος είπε ότι η Πάτρα –παρά τα όποια «κουσούρια» της – δεν είναι μια ελκυστική πόλη;

Ο καπετάνιος, οι αξιωματούχοι και συνολικά τα 53 μέλη του πληρώματος της πολυτελέστατης θαλαμηγού «Yas» που ανήκει στον εμίρη και πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχαγιάν, έχουν σχηματίσει τις καλύτερες εντυπώσεις για την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Ως και παράταση της παραμονής τους στο λιμάνι της Πάτρας εξασφάλισαν και χαίρονται τις εξόδους τους στην πόλη τον ελεύθερο χρόνο τους.
Η αρχική πρόβλεψη ήταν να παραμείνει η θαλαμηγός 15 μέρες στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Ωστόσο βρίσκεται μια εβδομάδα παραπάνω, χωρίς κιόλας να έχει προσδιορισθεί η ημέρα του απόπλου της.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

Τις τελευταίες μέρες, μάλιστα, ένας «υψηλός» επισκέπτης προστέθηκε στους αξιωματούχους και το πλήρωμα της θαλαμηγού. Πρόκειται για τον αδερφό του εμίρη, που επιθεώρησε το σκάφος και συνδύασε την παρουσία του με μίνι διακοπές, αλλά και στιγμές ψυχαγωγίας πάνω στο «μεγάλο γιοτ» των 141 μέτρων, το μεγαλύτερο που έχει «δέσει» στο λιμάνι της Πάτρας.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Θυμίζουμε ότι το γνωστό γραφείο «Ρωμάνος Πρακτορεύσεις ΑΕ» έχει αναλάβει κάθε διεκπεραιωτική διαδικασία, προκειμένου να διευκολύνεται ο ελλιμενισμός και η καθημερινότητα του προσωπικού της θαλαμηγού στην Πάτρα. Σε αυτά τα επίπεδα η άψογη φιλοξενία και εξυπηρέτηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το λιμάνι και τη φήμη του. Οπως και στο πρόσφατο παρελθόν υποστηρίξαμε ότι από τον ελλιμενισμό μιας διάσημης θαλαμηγού στην αχαϊκή πρωτεύουσα, απορρέουν σημαντικά διαφημιστικά οφέλη, που ευνοούν τον μέγα στόχο να καταστεί επιτέλους η Πάτρα προορισμός και κόμβος κρουαζιέρας…
