Η θέση που πήρε ο Λανουά για το πέναλτι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, ΒΙΝΤΕΟ

Είναι αλήθεια ότι η διαιτησία του Βεργέτη Κηφισιά-ΑΕΚ στο Περιστέρι «σήκωσε» πολύ…σκόνη με την ΑΕΚ να εκφράζει αρκετά παράπονα.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τελικά τρόλλαρε όλο τον κόσμο! Δείτε τι ανακοίνωσε

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά με την ανάλυσή του να διαφώτισε την κατάσταση. Μάλιστα τόνισε ότι

δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς και παράλληλα επισήμανε ότι θα έπρεπε να αποβληθεί ο Πιερό!

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του Γάλλου αρχιδιαιτητή:

Για το μαρκάρισμα του Στρακόσα στον Τεττέη: «Εδώ ο τερματοφύλακας προσπαθεί να παίξει τη μπάλα. δεν έχει ριψοκίνδυνη επαφή με τον με τοιν αντίπαλο. Αν υπάρχει επαφή είναι ένα πολύ ελαφρύ άγγιγμα. Δεν περιμένουμε πέναλτι, ούτε παρέμβαση του var».

Για το μαρκάρισμα του Πιερό στον Ξενόπουλο: «Σε αυτή την περίπτωση ο επιθετικός της ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει την μπάλα μετά από σέντρα και με το δεξί πόδι τεντωμένο έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τα σημάδια από τις τάπες στο σώμα του τερματοφύλακα δείχνουν πόσο επικίνδυνη είναι η κίνηση. Περιμένουμε κόκκινη κάρτα και παρέμβαση του var για σοβαρό φάουλ».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



