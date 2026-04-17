Η Θύελλα φιλικό τεστ με τον Παλληξουριακό

Κανονικά συνεχίζει την προετοιμασία της η Θύελλα Πατρών παρά τον υποβιβασμό της από τη Γ’ Εθνική, καθώς ακολουθεί ο ημιτελικός του Κυπέλλου με τον Ατρόμητο Πατρών στις 29 του μηνός.

Στο πλαίσιο αυτό, οι «κυανόλευκοι» θα δώσουν σήμερα φιλικό παιχνίδι στο γήπεδό του με τον Παλληξουριακό, ο οποίος έχει εξασφαλίσει την άνοδό του στη Γ’ Εθνική.

H Θύελλα έχει ως στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου και μετά το τέλος της διοργάνωσης θα ολοκληρωθούν και οι υποχρεώσεις για φέτος.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

Απο εκεί και πέρα, σε αγωνιστικούς ρυθμούς επέστρεψαν χθες οι ποδοσφαιριστές του Παναιγιαλείου, μετά τις πασχαλινές διακοπές και στρέφοντας την προσοχή τους στον επόμενο στόχο της σεζόν, καθώς στις 22 του μηνός θα παίξει κόντρα στο Πάτραι στον ημιτελικό του Κυπέλλου. Η προετοιμασία ξεκίνησε στο γήπεδο της Αβύθου, όπου θα συνεχιστούν οι προπονήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

