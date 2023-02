Η τρύπια κάλτσα του Βασιλιά Κάρολου που έγινε viral – ΒΙΝΤΕΟ

Viral έγινε ο Βασιλιάς Κάρολος καθώς μάλλον δεν υπολόγισε ότι έπρεπε να βγάλει… τα παπούτσια του. Δυστυχώς, η Καμίλα δεν φρόντισε να φορέσει καινούριες κάλτσες και έτσι η τρύπα στην κάλτσα του έγινε… πηγή σχολίων.

Μαζί με την σύζυγό του, Καμίλα, επισκέφθηκαν την Τετάρτη ένα ιστορικό τζαμί στο Brick Lane στο ανατολικό Λονδίνο. Ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε ένα μακρύ μαύρο παλτό με ένα πουκάμισο και γραβάτα ενώ η Καμίλα φόρεσε ένα κομψό λευκό μακρύ παλτό.

Όταν έφτασαν στο τζαμί, η Καμίλα πρόσθεσε μια μαντίλα. Και όταν ήρθε η ώρα να βγάλει τα παπούτσια του, ο Κάρολος αποκάλυψε ότι η κάλτσα στο δεξί του πόδι είχε μια τρύπα.

Αρκετοί σχολίασαν στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο Κάρολος έπαθε κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Ο χρήστης @camillaregbrit έγραψε στο Twitter: «Ακόμη και ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου έχει μια τρύπα στην κάλτσα του».

Ένας άλλος βασιλικός παρατηρητής, ο @royalinstablog απάντησε: “Πρέπει να βγάλει τα λεφτά της”. Ο χρήστης του Twitter @murphyheather_ πρόσθεσε: «Ξέρω ότι θα υπάρξει κριτική, αλλά το βρίσκω εξαιρετικά ανθρώπινο».

🧦 The King and Queen Consort met London’s Bangladeshi community – and at a mosque the frugal King revealed a hole in his sock https://t.co/VKaTuW8iQL

— The Telegraph (@Telegraph) February 8, 2023