Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ

Η Βόρεια Κορέα ξεκίνησε την ανέγερση του Μουσείου Πολεμικών Κατορθωμάτων στην Πιονγκγιάνγκ, το οποίο θα τιμά τις «ηρωικές επιχειρήσεις» του στρατού της στο εξωτερικό – κυρίως στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, όπου βοήθησε τις ρωσικές δυνάμεις να απωθήσουν τον ουκρανικό στρατό το 2024.

Όπως μετέδωσε την Παρασκευή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης της κατασκευής του μουσείου, αφιερωμένου στους «μαχητές των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας, που επέδειξαν λαμπρά κατορθώματα και προσέφεραν τις ζωές τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την απελευθέρωση της περιοχής Κουρσκ της αδελφής Ρωσικής Ομοσπονδίας».

🇰🇵🇰🇵🇷🇺North Korean leader Kim Jong-Un hugs soldiers as he remembers those that fought alongside Russia to liberate Kursk to ward off neo-Nazis ‘Our heroes destroyed fiendish neo-Nazi invaders’ RT reports that Russia-DPRK ‘friendship and unity will last forever’ pic.twitter.com/lrb2ztKydc — Wolf Brief (@wolfbrief_) October 24, 2025



Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πιονγκγιάνγκ είχε αποστείλει μυστικά μεταξύ 10.000 και 12.000 στρατιώτες στη Ρωσία το 2024, προκειμένου να συνδράμουν τις δυνάμεις του Κρεμλίνου, οι οποίες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο μέτωπο. Οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες βοήθησαν τις ρωσικές δυνάμεις να ανακαταλάβουν περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην περιοχή του Κουρσκ, το οποίο οι Ουκρανοί είχαν καταλάβει μετά από αιφνιδιαστική εισβολή στις 6 Αυγούστου 2024.

Οι ουκρανικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για περισσότερο από έξι μήνες, έως ότου οι βορειοκορεατικές μονάδες συνέδραμαν τους Ρώσους στην αντεπίθεση του Μαρτίου 2025, που οδήγησε στην πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων.

Η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας ενισχύθηκε με την υπογραφή συνθήκης «ολικής εταιρικής συνεργασίας» το καλοκαίρι του 2024. Αν και αρχικά και οι δύο χώρες διέψευδαν τη συμμετοχή βορειοκορεατών στρατιωτών στις μάχες, τελικά το παραδέχθηκαν μετά την επιτυχή επιχείρηση στο Κουρσκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε εκτιμήσει ότι περίπου 4.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στις μάχες, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι υπολόγισαν τις απώλειες γύρω στους 1.200.

Παρά τις αναφορές για αποχώρηση των βορειοκορεατικών μονάδων από την πρώτη γραμμή, το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού ανέφερε στις 16 Οκτωβρίου ότι οι ίδιες δυνάμεις επανεμφανίστηκαν στο μέτωπο, αυτή τη φορά για να υποστηρίξουν τις ρωσικές επιχειρήσεις στην περιοχή Σούμι, στα σύνορα με το Κουρσκ.

«Από το έδαφος της περιοχής Κουρσκ, οι μονάδες αυτές διεξάγουν αναγνωριστικές επιχειρήσεις με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εντοπίζουν τις θέσεις των ουκρανικών δυνάμεων και συμβάλλουν στη διόρθωση του πυρός κατά των ουκρανικών θέσεων στη Σούμι», ανέφερε η ανακοίνωση του ουκρανικού επιτελείου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



