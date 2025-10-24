Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης της κατασκευής του μουσείου, αφιερωμένου στους «μαχητές των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας, που επέδειξαν λαμπρά κατορθώματα και προσέφεραν τις ζωές τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την απελευθέρωση της περιοχής Κουρσκ της αδελφής Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ
24 Οκτ. 2025 15:16
Pelop News

Η Βόρεια Κορέα ξεκίνησε την ανέγερση του Μουσείου Πολεμικών Κατορθωμάτων στην Πιονγκγιάνγκ, το οποίο θα τιμά τις «ηρωικές επιχειρήσεις» του στρατού της στο εξωτερικό – κυρίως στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, όπου βοήθησε τις ρωσικές δυνάμεις να απωθήσουν τον ουκρανικό στρατό το 2024.

Όπως μετέδωσε την Παρασκευή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης της κατασκευής του μουσείου, αφιερωμένου στους «μαχητές των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας, που επέδειξαν λαμπρά κατορθώματα και προσέφεραν τις ζωές τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την απελευθέρωση της περιοχής Κουρσκ της αδελφής Ρωσικής Ομοσπονδίας».


Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πιονγκγιάνγκ είχε αποστείλει μυστικά μεταξύ 10.000 και 12.000 στρατιώτες στη Ρωσία το 2024, προκειμένου να συνδράμουν τις δυνάμεις του Κρεμλίνου, οι οποίες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο μέτωπο. Οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες βοήθησαν τις ρωσικές δυνάμεις να ανακαταλάβουν περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην περιοχή του Κουρσκ, το οποίο οι Ουκρανοί είχαν καταλάβει μετά από αιφνιδιαστική εισβολή στις 6 Αυγούστου 2024.

Οι ουκρανικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για περισσότερο από έξι μήνες, έως ότου οι βορειοκορεατικές μονάδες συνέδραμαν τους Ρώσους στην αντεπίθεση του Μαρτίου 2025, που οδήγησε στην πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων.

Η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας ενισχύθηκε με την υπογραφή συνθήκης «ολικής εταιρικής συνεργασίας» το καλοκαίρι του 2024. Αν και αρχικά και οι δύο χώρες διέψευδαν τη συμμετοχή βορειοκορεατών στρατιωτών στις μάχες, τελικά το παραδέχθηκαν μετά την επιτυχή επιχείρηση στο Κουρσκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε εκτιμήσει ότι περίπου 4.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στις μάχες, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι υπολόγισαν τις απώλειες γύρω στους 1.200.

Παρά τις αναφορές για αποχώρηση των βορειοκορεατικών μονάδων από την πρώτη γραμμή, το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού ανέφερε στις 16 Οκτωβρίου ότι οι ίδιες δυνάμεις επανεμφανίστηκαν στο μέτωπο, αυτή τη φορά για να υποστηρίξουν τις ρωσικές επιχειρήσεις στην περιοχή Σούμι, στα σύνορα με το Κουρσκ.

«Από το έδαφος της περιοχής Κουρσκ, οι μονάδες αυτές διεξάγουν αναγνωριστικές επιχειρήσεις με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εντοπίζουν τις θέσεις των ουκρανικών δυνάμεων και συμβάλλουν στη διόρθωση του πυρός κατά των ουκρανικών θέσεων στη Σούμι», ανέφερε η ανακοίνωση του ουκρανικού επιτελείου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή
16:04 Δυτική Ελλάδα: Δημοπρατούνται 19 παιδικές χαρές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρίες
15:56 Η Τομεακή του ΚΚΕ Αχαΐας επιτίθεται στον Νίκο Νικολόπουλο – Καλύπτει εμμέσως την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλο
15:50 Ευρωλίγκα: Ματς με «πρέπει» και για τους «2»
15:40 Ολυμπιακός: Στο «Καραϊσκάκης» για προπόνηση ενόψει ΑΕΚ – Τα νεότερα για Τσικίνιο και Ροντινέι
15:32 Πώς τερματίζεται αυτή η μεταπολίτευση;
15:24 Συνάντηση της Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών – Ζήτημα η αυθαίρετη πώληση οπτικών ειδών
15:16 Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ
15:08 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου
15:00 Πάτρα: Πλησιάζει η ανάπλαση-όνειρο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για του Λαδόπουλου
15:00 Αυγενάκης: «Οι πιέσεις έγιναν… απλή πληροφόρηση» – Τυχεροπούλου: «Δεν μου ζητήθηκε να ανοίξω ΑΦΜ»
14:56 Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ
14:52 Ανεμβολίαστη η Ευρώπη απέναντι στην ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα
14:45 Pink the City 2025: Την Κυριακή η μεγάλη ροζ γιορτή της Πάτρας
14:44 «Ξεμπλέξτε τις σκέψεις σας, κύριε Δούκα»: Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
14:40 «Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες, ο Δένδιας πετά τον μουτζούρη»: Σκληρή δήλωση Τσουκαλά για την τροπολογία
14:34 Κυριάκος Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση έσπειρε διχασμό και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται»
14:33 Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8 – Πότε θα συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
14:28 «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»: Το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου
14:23 Νεκρή 38χρονη σε δομή του πρώην ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ