Η Βουλιαγμένη «διέλυσε» τον κακό ΝΟΠ στο Κύπελλο Ελλάδας

Όχι κακή, αλλά τραγική εμφάνιση για την ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εκτός έδρας με 24-2 από την Βουλιαγμένη στην 1η φάση του κυπέλλου Ελλάδας και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Ο αγώνας δεν χωρά σε κριτική με το παιχνίδι ήταν παράσταση για έναν ρόλο με τους «μπέμπηδες» να διατηρούν ανέπαφη την εστία τους στα πρώτα 22 λεπτά, ενώ συγχρόνως σε αυτό το διάστημα πέτυχαν 15 γκολ. Στη συνέχεια χαλάρωσαν και έδωσαν την ευκαιρία στους πατρινούς να σκοράρουν δύο φορές. Πάντως, η διαφορά έφθασε ακόμη και τα 22 τέρματα διαφορά (24-2), ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί η τέταρτη περίοδος.

Τα οκτάλεπτα: 8-0, 5-0, 4-2, 7-0.

ΝΟΠ (Λεμπέσης): Καβουσανός, Λαμπάτος 1, Παπαχριστόπουλος 1, Νικολόπουλος, Π. Σιαμάς, Αντίοχος.

