Η βράβευση Φραγκονικολόπουλου από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πανελλήνια πρωταθλήματα σκάκι στην Αιγιάλεια

Ο Δήμος Αιγιαλείας παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου, δύο σημαντικά θέματα που αναδεικνύουν τη δυναμική του τόπου τόσο στον αθλητισμό όσο και στην κοινωνική μέριμνα:

-Τη βράβευση του Αντιδημάρχου Αδέσποτων Ζώων κ. Γιώργου Φραγκονικολόπουλου από το Υπουργείο Εσωτερικών και

-Τη διοργάνωση δύο Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Σκάκι στην Αιγιάλεια.

Βράβευση Γιώργου Φραγκονικολόπουλου από το Υπουργείο Εσωτερικών

Σημαντική τιμητική διάκριση θα λάβει στις 5 Δεκεμβρίου ο Αντιδήμαρχος Αδέσποτων Ζώων κ. Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζει το πολυετές έργο του στη διαχείριση αδέσποτων ζώων, τις εκπαιδευτικές δράσεις, τις υιοθεσίες και τις μαζικές στειρώσεις.

Ο ίδιος περιέγραψε με ειλικρίνεια τη δυσκολία της θέσης που υπηρετεί για έξι συνεχή χρόνια:

«Το να μην υπάρχουν αδέσποτα έχει δύο πλευρές: τους πολίτες και τα ζώα. Εμάς μας ενδιαφέρουν και οι δύο. Το έργο είναι δύσκολο και το νομικό πλαίσιο αυστηρό. Έχουμε πάει 25 φορές στα δικαστήρια και αθωωθήκαμε και τις 25, γιατί εφαρμόζουμε τη νομοθεσία. Θέλουμε οι πολίτες να καταλάβουν ότι η πηγή των αδέσποτων είναι τα δεσποζόμενα που εγκαταλείπονται».

Τόνισε επίσης τη μεγάλη αναγνώριση που έλαβε ο Δήμος από το Υπουργείο:

«Εκτός από τη βράβευση, πήραμε και τη μεγαλύτερη επιστροφή επιχορήγησης πανελλαδικά. 50.000 ευρώ για το 2024, για σήμανση και στειρώσεις. Σε 5 χρόνια έχουμε 2.000 υιοθεσίες και 2.000 στειρώσεις. Αν δεν τις είχαμε πραγματοποιήσει, θα είχαμε 20.000 γεννήσεις περισσότερες. Το Υπουργείο αναγνωρίζει βάσει αριθμών και δράσεων».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοίκησης και Υπηρεσιών ΚΕΠ, κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης, αναφέρθηκε στη βράβευση λέγοντας:

«Το “μπράβο” έγινε βράβευση από την Πολιτεία. Το θέμα των αδέσποτων ταλανίζει όλους τους Δήμους της χώρας. Το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι στην Αιγιάλεια παίρνουμε άριστα στη διαχείριση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι αυτό που κάνει ο κ. Φραγκονικολόπουλος δεν θα μπορούσε να το κάνει κανένας άλλος.

Είμαστε περήφανοι για την αναγνώριση του έργου του».

Δύο Πανελλήνια Πρωταθλήματα Σκάκι στην Αιγιάλεια

Η Αιγιάλεια ετοιμάζεται να υποδεχθεί, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, δύο κορυφαίες διοργανώσεις σκάκι, που αναμένεται να φέρουν στην περιοχή περισσότερα από 200 παιδιά, αθλητές και συνοδούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων 8–16 ετών, που θα διεξαχθεί 27–30 Νοεμβρίου στο Long Beach στον Λόγγο, καθώς και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών, το οποίο θα φιλοξενηθεί 3–11 Δεκεμβρίου στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητικών Εκδηλώσεων κ. Χρήστος Τσερεντζούλιας, τόνισε τη σημασία της διπλής αυτής διοργάνωσης:

«Πρόκειται για δύο πανελλήνια πρωταθλήματα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συμμετάσχουν πάνω από 200 παιδιά 8–16 ετών. Θα έρθει κόσμος από όλη την Ελλάδα και αυτό σε μια περίοδο πριν τα Χριστούγεννα είναι μεγάλη ανάσα για την τοπική κοινωνία. Αν δεν υπήρχε ο Σύλλογος, δε θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό, γι’ αυτό κι εμείς ως Δήμος βοηθάμε όσο και όπως μπορούμε».

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η επιτυχία της ανάληψης των πρωταθλημάτων δεν ήταν δεδομένη:

«Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να γίνουν εδώ, γιατί είχε καταθέσει πρόταση και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όμως τελικά προτιμήθηκε η δική μας πρόταση! Είναι το τρίτο πανελλήνιο πρωτάθλημα που γίνεται στο Αίγιο μέσα σε μία χρονιά, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, και μάλιστα σε διαφορετικές περιοχές της Αιγιάλειας».

Η πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Αιγιαλείας κυρία Κατερίνα Μερτίκα δήλωσε ότι:

«Η διοργάνωση ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, όμως κάθε φορά έχουμε τη στήριξη του Δήμου. Προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά τι σημαίνει σκάκι σε μια κοινωνία που γνωρίζει κυρίως τα αθλήματα με μπάλα. Το σκάκι είναι συγκέντρωση και πειθαρχία, αξίες που σήμερα λείπουν».

Η Γραμματέας του Συλλόγου κ. Βασιλική Γκιώνη υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη:

«Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πάντα χρειάζεται περισσότερη στήριξη, γιατί και το σκάκι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά, ειδικά στη δύσκολη εποχή που ζούμε».

Από την πλευρά του, ο προπονητής κ. Νίκος Νικολακόπουλος εξήγησε το όραμα του συλλόγου:

«Ο σύλλογος έχει πολλά παιδιά με σημαντικές επιτυχίες. Θέλουμε να ξεπεράσουν το τοπικό επίπεδο και γι’ αυτό προσελκύουμε διοργανώσεις στην περιοχή. Το budget είναι υψηλό, αλλά ο Δήμος Αιγιαλείας και ο κ. Τσερεντζούλιας είναι πάντα δίπλα μας. Πιστεύω ότι οι αθλητές θα αποκτήσουν μεγάλες εμπειρίες και στόχος μου είναι σε δύο χρόνια να έχουμε νέο πρωταθλητή Ελλάδος από την Αιγιάλεια!».

Ο Δήμος Αιγιαλείας συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνική ευθύνη, προβάλλοντας την περιοχή μέσα από μεγάλες διοργανώσεις και υποδειγματικές δράσεις που αναγνωρίζονται πανελλαδικά.

