Η υβριδική εργασία αλλάζει τον χώρο εργασίας: Ο παράγοντας που βοηθά στη διατήρηση του ταλέντου

Η υβριδική εργασία συνεχίζει να αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της ViOS, εταιρείας παροχής συνεργατικών χώρων εργασίας, το οποίο αξιοποιεί σχετική ανάλυση του Harvard Business Review, οι πρώτες εβδομάδες παραμονής ενός εργαζομένου σε έναν χώρο αποδεικνύονται κρίσιμες για τη μακροπρόθεσμη ένταξή του, μια διαπίστωση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, καθώς η ποιότητα περιβάλλοντος αντιμετωπίζεται πλέον ως παράγοντας διατήρησης ταλέντου.

Διεθνείς μελέτες ενισχύουν αυτή την εικόνα. Η JLL, στη μελέτη «Earning the Commute», αναφέρει ότι το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί την αναβάθμιση της εμπειρίας εργασίας ευθύνη της ανώτατης διοίκησης. Παράλληλα, όπως επισημαίνει η ViOS στο ίδιο ενημερωτικό πλαίσιο, η εφαρμογή υβριδικών πολιτικών συχνά μένει ημιτελής όταν δεν ενσωματώνει τη συμμετοχή των εργαζομένων στον σχεδιασμό της καθημερινότητας, μια παρατήρηση που συμπληρώνεται από το Archie Industry Report 2024-2026.

Στο τομέα της φυσικής παρουσίας, η Gartner καταγράφει τις τριβές που δημιουργεί η προσπάθεια επιβολής επιστροφής στο γραφείο, με το 74% των διευθυντών προσωπικού να αναφέρει αυξημένες εντάσεις. Η ViOS αποδίδει την αντίδραση αυτή στην ανάγκη για περισσότερο ευέλικτα πλαίσια, ικανά να προσαρμοστούν στις διαφορετικές καθημερινότητες των εργαζομένων.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά στον σχεδιασμό των χώρων

Παράγοντες όπως ο φυσικός φωτισμός, η ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα θορύβου και η εργονομία αναδεικνύονται πλέον σε κρίσιμες μεταβλητές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει η ViOS στο πλαίσιο της πιστοποίησης WELL Building Standard, την οποία εφαρμόζει ως το πρώτο coworking brand στην Ελλάδα με πλήρη συμμόρφωση στο πρότυπο, οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν άμεση συσχέτιση με τη συγκέντρωση, την ενέργεια και τη γενικότερη ψυχική ευεξία όσων εργάζονται σε τέτοιους χώρους. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα τέσσερις συνεργατικούς χώρους στην Αθήνα, όπου παρακολουθεί μετρήσιμες παραμέτρους σε πραγματικό χρόνο.

Από την ποιότητα αέρα και την ένταση του φωτός έως την ακουστική ισορροπία και τη θερμική άνεση. Στο ίδιο πλαίσιο, η ViOS αναφέρει πως η νέα έκδοση του WELL Standard (v.4.3.3), την οποία υιοθετεί σταδιακά, ενισχύει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης δεικτών ποιότητας, στοιχείο που, όπως σημειώνει, δεν αποσκοπεί στη σύγκριση ενός μοντέλου coworking με άλλα, αλλά στην υπογράμμιση της κατεύθυνσης που παίρνει η αγορά: μεγαλύτερη έμφαση στα μετρήσιμα στοιχεία και στην πραγματική εμπειρία του εργαζομένου. Στο τεχνικό σκέλος, η ViOS δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε στοιχεία που αναδεικνύονται και διεθνώς. Εξασφαλισμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 1 Gbps internet, εξειδικευμένη ομάδα IT σε κάθε κτίριο, εργονομικά έπιπλα υψηλής πιστοποίησης και υποδομές όπως γυμναστήρια ή χώροι χαλάρωσης, που συμπληρώνουν το ευρύτερο περιβάλλον ευεξίας.

Η αγορά σε μετάβαση

Οι χώροι coworking λειτουργούν πλέον ως ενδιάμεσοι κόμβοι ανάμεσα στις απαιτήσεις ευελιξίας και την ανάγκη των επιχειρήσεων για συνοχή. Όπως τονίζει η ViOS μέσα από τις παρατηρήσεις της, η ζήτηση για χώρους που λαμβάνουν υπόψη την καθημερινότητα των εργαζομένων αναμένεται να αυξηθεί, όχι απαραίτητα εις βάρος των παραδοσιακών γραφείων, αλλά παράλληλα με αυτά. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από τα δεδομένα διεθνών μελετών, που αποτυπώνουν μια ευρύτερη μετατόπιση: το εργασιακό περιβάλλον αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως επένδυση στρατηγικής σημασίας. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική εικόνα δείχνει ένα τοπίο που διαφοροποιείται γρήγορα. Η λειτουργικότητα, η συνεχής μέτρηση της ποιότητας και η δυνατότητα των εργαζομένων να διαμορφώνουν ένα μέρος της καθημερινότητάς τους καθίστανται πλέον καθοριστικά κριτήρια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι λύσεις που υιοθετούνται, είτε πρόκειται για εταιρικά γραφεία είτε για χώρους coworking, αντανακλούν την προσπάθεια της αγοράς να προσαρμοστεί σε μια εποχή όπου η εργασιακή εμπειρία αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της επαγγελματικής ταυτότητας.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

