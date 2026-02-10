Ιαπωνία: 46 νεκροί από τις ακραίες χιονοπτώσεις

Τρεις εβδομάδες αδιάκοπης χιονόπτωσης έχουν παραλύσει περιοχές, με τους περισσότερους θανάτους να προέρχονται από προσπάθειες αποχιονισμού σπιτιών

Ιαπωνία: 46 νεκροί από τις ακραίες χιονοπτώσεις
10 Φεβ. 2026 8:12
Pelop News

Η έντονη και παρατεταμένη χιονόπτωση που πλήττει κυρίως τη βόρεια Ιαπωνία από τα τέλη Ιανουαρίου έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 46 ανθρώπους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών (Fire and Disaster Management Agency), που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026.

Οι περισσότεροι θάνατοι αφορούν ηλικιωμένους πολίτες που προσπαθούσαν να απομακρύνουν τεράστιες ποσότητες χιονιού – συχνά πάνω από δύο μέτρα – από τις στέγες ή γύρω από τα σπίτια τους. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους όταν έπεσαν από ύψος ή όταν χιόνι κατέρρευσε πάνω τους κατά τη διάρκεια των εργασιών. Παράλληλα, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 558, με σημαντικό ποσοστό σοβαρών τραυματισμών.

Σε περιοχές όπως το Αομόρι, το ύψος του φρέσκου χιονιού έχει φτάσει τα 1,3 μέτρα, ενώ σε άλλες βόρειες κοινότητες και κατά μήκος των ακτών της Θάλασσας της Ιαπωνίας έχουν σημειωθεί εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας, ακυρώσεις πτήσεων, καθυστερήσεις σε σιδηροδρομικές γραμμές και προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία. Στην πόλη Ναγκαόκα, μεταξύ άλλων, ένας 70χρονος φέρεται να έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από οροφή.

Η αιτία της ασυνήθιστα έντονης χιονόπτωσης αποδίδεται σε μια σταθερή ψυχρή αέρια μάζα από την Αρκτική που παραμένει πάνω από το ιαπωνικό αρχιπέλαγος, προκαλώντας συνεχείς χιονοπτώσεις σε περιοχές που συνήθως δέχονται λιγότερο χιόνι. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νέες ισχυρές χιονοπτώσεις για το προσεχές Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα στα βόρεια και δυτικά παράλια, και καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση για κινδύνους όπως πτώσεις χιονιού από στέγες, χιονοστιβάδες και διακοπές ρεύματος.

Οι αρχές έχουν αναπτύξει δυνάμεις για βοήθεια σε αποχιονισμούς και διάσωση, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν χρησιμοποιηθεί στρατιωτικές μονάδες για την απομάκρυνση χιονιού από κρίσιμες υποδομές.

