Ιαπωνία: Άνδρας με μαχαίρι κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ, τραυματίστηκε άνδρας

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο έχει κινητοποιήσει επιπλέον 18.000 αστυνομικούς για να ενισχύσουν την ασφάλεια στη διάρκεια της επίσκεψής του, μετέδωσε στις αρχές της εβδομάδα το Kyodo News.

Ιαπωνία: Άνδρας με μαχαίρι κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ, τραυματίστηκε άνδρας
24 Οκτ. 2025 10:27
Pelop News

Άνδρας που κράδαινε μαχαίρι συνελήφθη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο. Η επίθεση σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Ένας άνδρας που κράδαινε μαχαίρι συνελήφθη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο TBS news.

Ένας αστυνομικός των μονάδων αποκατάστασης της τάξης τραυματίστηκε, αναφέρει το ρεπορτάζ επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας. Το κίνητρο πίσω από την επίθεση δεν έχει γίνει άμεσα γνωστό. Η επίθεση σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Τόκιο.

Ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο και την νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιαπωνία από τις 27 ως τις 29 Οκτωβρίου, έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο έχει κινητοποιήσει επιπλέον 18.000 αστυνομικούς για να ενισχύσουν την ασφάλεια στη διάρκεια της επίσκεψής του, μετέδωσε στις αρχές της εβδομάδα το Kyodo News.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Πάτρα: «Πιάνει λιμάνι» το 2026 η κρουαζιέρα – Π. Σταμουλίδης «Η διαδικασία προχωρά ανεξάρτητα από τη στάση του Δήμου»
11:57 Η πρόταση της Ντόρας για ιδιωτικά πανεπιστήμιο στην Πάτρα
11:54 Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου: «Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία – Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»
11:49 Ηλεία: 1.500 ευρώ αμοιβή για τον εντοπισμό του βασανιστή του σκύλου – Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου
11:46 Ζαχαριάδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα»
11:45 Που θα δείτε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
11:37 «Είμαι γυναίκα, αλλά έχω προστάτη»: Τρανς γυναίκα περιγράφει το αδιέξοδο του συστήματος υγείας ΒΙΝΤΕΟ
11:30 «Βροχή» από 50ευρα στην Καστοριά: Ηλικιωμένος πέταγε χρήματα από το σπίτι του
11:29 Χρυσός: Διόρθωση μετά την ανοδική πορεία εννέα εβδομάδων
11:22 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαφρά άνοδος Γενικού Δείκτη
11:19 Κόνιτσα: Η πόλη της παράδοσης, τι να δείτε
11:17 «Δεν υπήρξε σεβασμός στη μνήμη της»: Κατάληψη από τους συμμαθητές της 16χρονης στο ΕΠΑΛ Ταύρου
11:14 Πολύεδρο: «Διάλογοι με την Αρχαιότητα», δημιουργικές δράσεις και μια αγγλίδα συγγραφέας στο πρόγραμμα της εβδομάδας
11:12 Το βολεϊ της ΕΑΠ επενδύει με στρατηγική στην εξωστρέφεια
11:12 Στο «μικροσκόπιο» ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι: Πνευμονική εμβολή «δείχνει» η ιατροδικαστική, κρίσιμες οι τοξικολογικές
11:11 Χαρακόπουλος: Απορρίπτει φημολογίες για χάσματα στη ΝΔ
11:06 Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε κανάλι της αντιπολίτευσης ΒΙΝΤΕΟ
11:03 Συνάντηση Δένδια με Χαλέντ Χαφτάρ
11:00 Θεώνη Ανδρουτσέλλη: Εσβησε ήσυχα, πλήρης και ευγνώμων
10:58 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τις αρχές του ΟΗΕ για ειρήνη και συνεργασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ