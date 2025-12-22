Ιαπωνία: Μπαίνει μπροστά πυρηνικός σταθμός στη Φουκουσίμα

Ιαπωνία: Μπαίνει μπροστά πυρηνικός σταθμός στη Φουκουσίμα
22 Δεκ. 2025 11:08
Pelop News

Η ιαπωνική περιφέρεια της Νιιγκάτα αναμένεται να εγκρίνει σήμερα την επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού Kashiwazaki-Kariwa, του μεγαλύτερου στον κόσμο, σε μια απόφαση–ορόσημο για τη σταδιακή επιστροφή της Ιαπωνίας στην πυρηνική ενέργεια μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα. Ο σταθμός, που βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, είχε κλείσει μαζί με δεκάδες άλλους αντιδραστήρες έπειτα από τον ισχυρό σεισμό του 2011 και το τσουνάμι που προκάλεσαν το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα μετά το Τσερνόμπιλ.

Από τότε, η Ιαπωνία έχει επαναλειτουργήσει 14 από τους 33 αντιδραστήρες που παραμένουν τεχνικά αξιοποιήσιμοι, καθώς προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το Kashiwazaki-Kariwa θα είναι ο πρώτος σταθμός που επαναλειτουργεί υπό τη διαχείριση της Tokyo Electric Power Company (TEPCO), της εταιρείας που λειτουργούσε και το εργοστάσιο της Φουκουσίμα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των κατοίκων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της TEPCO ότι έχει λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τη δέσμευσή της να επενδύσει 641 εκατ. δολάρια στη Νιιγκάτα την επόμενη δεκαετία, η τοπική κοινωνία παραμένει διχασμένη. Έρευνα της περιφέρειας τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 60% των κατοίκων θεωρεί πως δεν έχουν ακόμη διασφαλιστεί οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση, ενώ σχεδόν το 70% εκφράζει δυσπιστία απέναντι στην εταιρεία.

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι στηρίζει ανοιχτά την επανεκκίνηση, επικαλούμενη την ενεργειακή ασφάλεια, το υψηλό κόστος των εισαγωγών LNG και άνθρακα και την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ιαπωνία έχει θέσει στόχο να διπλασιάσει το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, στο 20% έως το 2040, παρά τις συνεχιζόμενες κοινωνικές αντιδράσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:37 Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες
13:36 Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
13:30 Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας
13:27 Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας
13:24 Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα
13:21 Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
13:16 Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»
13:13 Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
13:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
13:07 Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
13:00 Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
13:00 Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις
12:56 Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
12:54 Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
12:52 Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
12:48 Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
12:47 Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο
12:43 «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη
12:39 «Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας
12:36 Απολογισμός και ξεκούραση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ