Ιαπωνία: Εγκρίθηκε η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού παγκοσμίως μετά τη Φουκουσίμα

Η περιφέρεια Νιιγκάτα ενέκρινε την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο, παρά τις διαμαρτυρίες και τις ανησυχίες για ασφάλεια.

22 Δεκ. 2025 8:41
Pelop News

Η περιφέρεια Νιιγκάτα έδωσε την τελική έγκριση για την επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού Kashiwazaki-Kariwa, του μεγαλύτερου στον κόσμο, σχεδόν 15 χρόνια μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011.

Ο σταθμός, που βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, ήταν μεταξύ των 54 αντιδραστήρων που σταμάτησαν να λειτουργούν μετά τον σεισμό και το τσουνάμι που προκάλεσαν το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα μετά το Τσερνόμπιλ.

Η Ιαπωνία έχει μέχρι τώρα επανεκκινήσει 14 από τους 33 τεχνικά λειτουργικούς αντιδραστήρες, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Το Kashiwazaki-Kariwa θα είναι ο πρώτος σταθμός που επαναλειτουργεί υπό τη διαχείριση της Tokyo Electric Power Company (TEPCO), της εταιρείας που διαχειριζόταν και τη Φουκουσίμα.

Η τοπική συνέλευση της Νιιγκάτα ενέκρινε ψήφο εμπιστοσύνης στον κυβερνήτη Χιντέγιο Χαναζούμι, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της επανεκκίνησης. Σύμφωνα με την NHK, η TEPCO εξετάζει την επανενεργοποίηση του πρώτου από τους επτά αντιδραστήρες στις 20 Ιανουαρίου.

Παρά την απόφαση, σημειώθηκαν διαμαρτυρίες από περίπου 300 άτομα έξω από το κτίριο της συνέλευσης, με συνθήματα κατά της επανεκκίνησης και αμφισβήτηση της ικανότητας της TEPCO.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι είναι δεσμευμένη στην αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων.

Έρευνα στην περιοχή δείχνει ότι το 60% των κατοίκων θεωρεί ανεπαρκείς τις εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ το 70% εκφράζει ανησυχίες για τη διαχείριση από την TEPCO.

Η κυβέρνηση βλέπει την επανεκκίνηση ως κρίσιμη για την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς τα εισαγόμενα καύσιμα καλύπτουν το 60-70% της ηλεκτροπαραγωγής. Πέρυσι δαπανήθηκαν 10,7 τρισ. γεν για εισαγωγές φυσικού αερίου και άνθρακα.

Η χώρα προβλέπει αύξηση της ζήτησης ενέργειας λόγω κέντρων δεδομένων AI και στοχεύει στο 20% πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα έως το 2040.

