Ιαπωνία: Κάλπες υπό χιονόπτωση, ποιος είναι το φαβορί

Στις κάλπες έχουν προσέλθει από το πρωί οι Ιάπωνες ψηφοφόροι για τις βουλευτικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να προβλέπουν θρίαμβο για το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της συντηρητικής πολιτικού Σανάε Τακαΐτσι, η οποία στις 21 Οκτωβρίου έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στη χώρα.

Το LDP φιλοδοξεί να εξασφαλίσει αυτοδυναμία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αριθμεί 465 έδρες.

Η παράταξη, η οποία κυβερνά σχεδόν αδιαλείπτως από το 1955, απώλεσε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του ιαπωνικού κοινοβουλίου στις εκλογές του 2024 και του 2025.

Οι έντονες χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας δυσχέραναν, αλλά δεν απέτρεψαν την προσέλευση των ψηφοφόρων που εκτιμάται πως θα δώσουν άνετη αυτοδυναμία στην πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της χώρας τους

Σύμφωνα με το NHK, το LDP προβλέπεται να κερδίσει 274 έως 328 από τις 465 έδρες της Βουλής, πολύ πάνω από τις 233 που απαιτούνται για την πλειοψηφία.

Μαζί με τον εταίρο του συνασπισμού, το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας, γνωστό ως Ishin, το κόμμα της Τακαΐτσι θα μπορούσε να ελέγχει έως και 366 έδρες.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 20:00 (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα). Οι έντονες χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας δυσχέραναν, αλλά δεν απέτρεψαν την προσέλευση των ψηφοφόρων.

Η δημοτικότητα της 64χρονης Σανάε Τακαΐτσι κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα στις δημοσκοπήσεις. Μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας, αιφνιδίασε την αντιπολίτευση προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές, με στόχο την εξασφάλιση αυτοδυναμίας.

Το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα (CDP) – το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης – και το Komeito (πρώην εταίρος του LDP) ένωσαν τις δυνάμεις τους και συγκρότησαν την Κεντρώα Μεταρρυθμιστική Συμμαχία (CRA). Ωστόσο, η έκβαση του εγχειρήματος προβλέπεται δυσοίωνη στις δημοσκοπήσεις, αφού αναμένεται να υποστεί σημαντικές απώλειες στις σημερινές εκλογές.

