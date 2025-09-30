Ιαπωνία: Κυβερνοεπιθεση κράτησε κλειστά εργοστάσια μπύρας

«Διερευνούμε την αιτία και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση των λειτουργιών», ανέφερε η εταιρεία

Ιαπωνία: Κυβερνοεπιθεση κράτησε κλειστά εργοστάσια μπύρας
30 Σεπ. 2025 10:24
Pelop News

Μια κυβερνοεπίθεση πολύ καλά οργανωμένη δέχθηκε η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής μπύρας της Ιαπωνίας Asahi Group με αποτέλεσμα να αναστείλει όλες τις παραγγελίες και τις υπηρεσίες αποστολής στη χώρα.

Μετά την κυβερνοεπίθεση η παραγωγή μπύρας σε ορισμένα από τα 30 εργοστάσιά της Asahi παρέμεινε σε αναστολή την Τρίτη (30/09/25), καθώς η εταιρεία συνέχισε να ερευνά πόσα εργοστάσια είχαν επηρεαστεί.

Η εταιρεία, πίσω από την Asahi Super Dry Beer και το Nikka Whisky και μια σειρά από μη αλκοολούχα ποτά, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα ξαναρχίσει η παραγωγή.

Η επίθεση έγινε γνωστή για πρώτη φορά  τη Δευτέρα (29/09/25), όταν η Asahi με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι εργασίες παραγγελιών και αποστολών στις εταιρείες της που εδρεύουν στην Ιαπωνία είχαν ανασταλεί, παράλληλα με τις υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων της, «λόγω της βλάβης του συστήματος».

«Διερευνούμε την αιτία και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση των λειτουργιών», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία.

Η Asahi – που σημαίνει «πρωινός ήλιος» στα ιαπωνικά – ιδρύθηκε το 1889, με τον ιδρυτή Komakichi Torii να εμφιαλώνει την πρώτη βαρελίσια μπύρα Asahi στην Ιαπωνία το 1900.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:32 Νικητές για 4η χρονιά οι Αυγερόπουλος / Γιαβάσης με Peugeot στο 12ο Ράλι Αιγίου
10:24 Ιαπωνία: Κυβερνοεπιθεση κράτησε κλειστά εργοστάσια μπύρας
10:19 Κικίλιας: Ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία
10:15 Σπουδαίες μάχες για το Τσάμπιονς Λιγκ, που θα δείτε τα παιχνίδια
10:10 Daikin Promo Bus: Καινοτομία εν κινήσει στη ΔΕΘ 2025
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:02 Δυτική Ελλάδα: Συνεχείς έλεγχοι για κράνος και πρόστιμα, τα στοιχεία
9:59 Επεισοδιακή καταδίωξη στην Εγνατία: Έκρυβαν μετανάστες στο πορτμπαγκάζ
9:58 Πάτρα: Σεμινάριο αυτοπροστοσαίας από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
9:49 Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
9:49 Οι μετεωρολόγοι για την έλευση της κακοκαιρίας τύπου «Π», φέρνει και χιόνια ΧΑΡΤΕΣ
9:42 Γονικός έλεγχος από την OpenAI και ειδοποιήσεις ασφαλείας
9:33 Αμυράς: Τι αποκάλυψε το πόθεν έσχες του
9:28 Τι «λένε» τα Πόθεν Εσχες των αχαιών βουλευτών
9:23 Μαρινάκης για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τέλος στην εργαλειοποίηση»
9:14 Λατινοπούλου: «Χυδαίο» να να εκμεταλλεύονται τον Ρούτσι για ψηφαλάκια
9:10 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Κάλεσμα στην αυριανή πανελλαδική απεργία
9:06 Πάτρα: Ανοικτά για τους μαθητές τα κέντρα περιβαλλοντικής πληροφόρησης
8:58 Από τι πέθανε τελικά η Μαρίσσα Λαιμού, τι καταγγέλει η οικογένεια
8:54 Η απάντηση Χρυσοχοΐδη γιατί δεν έγινε αλκοτέστ στον Μπισμπίκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ