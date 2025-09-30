Ιαπωνία: Κυβερνοεπιθεση κράτησε κλειστά εργοστάσια μπύρας

Μια κυβερνοεπίθεση πολύ καλά οργανωμένη δέχθηκε η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής μπύρας της Ιαπωνίας Asahi Group με αποτέλεσμα να αναστείλει όλες τις παραγγελίες και τις υπηρεσίες αποστολής στη χώρα.

Μετά την κυβερνοεπίθεση η παραγωγή μπύρας σε ορισμένα από τα 30 εργοστάσιά της Asahi παρέμεινε σε αναστολή την Τρίτη (30/09/25), καθώς η εταιρεία συνέχισε να ερευνά πόσα εργοστάσια είχαν επηρεαστεί.

Η εταιρεία, πίσω από την Asahi Super Dry Beer και το Nikka Whisky και μια σειρά από μη αλκοολούχα ποτά, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα ξαναρχίσει η παραγωγή.

Η επίθεση έγινε γνωστή για πρώτη φορά τη Δευτέρα (29/09/25), όταν η Asahi με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι εργασίες παραγγελιών και αποστολών στις εταιρείες της που εδρεύουν στην Ιαπωνία είχαν ανασταλεί, παράλληλα με τις υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων της, «λόγω της βλάβης του συστήματος».

«Διερευνούμε την αιτία και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση των λειτουργιών», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία.

Η Asahi – που σημαίνει «πρωινός ήλιος» στα ιαπωνικά – ιδρύθηκε το 1889, με τον ιδρυτή Komakichi Torii να εμφιαλώνει την πρώτη βαρελίσια μπύρα Asahi στην Ιαπωνία το 1900.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



