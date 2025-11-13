Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας προχώρησε σε αλλαγή της αυστηρής νομοθεσίας περί οπλοκατοχής, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να πυροβολούν αρκούδες, μετά την πρωτοφανή αύξηση επιθέσεων που έχουν προκαλέσει φόβο σε ολόκληρη τη χώρα και προειδοποιήσεις από τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

13 Νοέ. 2025 13:43
Από σήμερα, οι αστυνομικοί στην Ιαπωνία έχουν το δικαίωμα να πυροβολούν αρκούδες, έπειτα από την χαλάρωση των περιορισμών στη χρήση πυροβόλων όπλων, που αποφασίστηκε λόγω της ραγδαίας αύξησης των θανατηφόρων επιθέσεων ζώων σε ανθρώπους. Από τον Απρίλιο, 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί, ενώ τα περιστατικά θεάσεων και επιθέσεων πολλαπλασιάζονται καθημερινά.

Η αλλαγή στους κανονισμούς τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη, επιτρέποντας την ανάπτυξη ειδικών μονάδων αστυνομικών με τουφέκια υψηλής ισχύος στους νομούς Ακίτα και Ιουατέ, όπου έχουν σημειωθεί οι περισσότερες επιθέσεις. Τα συμβατικά πιστόλια κρίθηκαν ανεπαρκή, καθώς δεν μπορούν να σταματήσουν μια αρκούδα σε επίθεση.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι επιθέσεις έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο αριθμός των θυμάτων είναι ο υψηλότερος από τότε που τηρούνται επίσημα στατιστικά στοιχεία. Οι αρκούδες έχουν εμφανιστεί σε κατοικημένες περιοχές, εισβάλλοντας ακόμη και σε σπίτια, σούπερ μάρκετ και σχολεία, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο εξέδωσε χθες προειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις πεζοπορίες σε περιοχές όπου έχουν θεαθεί αρκούδες, ενώ αντίστοιχη σύσταση απηύθυνε και η βρετανική κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικό του κλίματος ανησυχίας είναι το περιστατικό της Τετάρτης, όταν ένα αρκουδάκι εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο Ιουατέ Χαναμάκι, αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν τη λειτουργία του διαδρόμου προσγείωσης για πάνω από μία ώρα.

Σύμφωνα με ερευνητές, η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων και η έλλειψη τροφής στα δάση -κυρίως βελανιδιών-  τις ωθεί να πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε πόλεις και χωριά. Παράλληλα, η μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές έχει θολώσει τα όρια ανάμεσα στη φύση και την κατοικημένη ζώνη, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο μείγμα για τις τοπικές κοινότητες.

Ο στρατός έχει ήδη αναπτυχθεί για υποστήριξη των επιχειρήσεων, χωρίς όμως να φέρει όπλα, αλλά εξοπλισμένος με σπρέι απώθησης, ραβδιά και δίχτυα για τη σύλληψη των ζώων. Οι νέοι κανονισμοί, ωστόσο, σηματοδοτούν μια σημαντική μεταστροφή στην ιαπωνική πολιτική για την οπλοκατοχή, με στόχο την άμεση προστασία των πολιτών απέναντι σε μια κρίση που εξελίσσεται ραγδαία.

13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
