«Αττικόν»: Νοσηλεύτριες χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε νεαρή ασθενή

Nοσηλεύτριες στο «Αττικόν» έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη. Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο

07 Οκτ. 2025 8:31
Pelop News

Αναστάτωση επικράτησε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι το βράδυ της Κυριακής, όταν μια 22χρονη ασθενής υπέστη σοβαρή αλλεργική αντίδραση μετά τη λανθασμένη χορήγηση αντιβιοτικού από νοσηλεύτριες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο γυναίκες, 48 και 55 ετών, φέρονται να χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή που δεν ήταν ενδεδειγμένη για την ασθενή, προκαλώντας το επεισόδιο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση.

Οι δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια (άρθρο 314 Ποινικού Κώδικα). Η νεαρή ασθενής υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες κατόπιν εντολής εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπήρξε παράλειψη ελέγχου ή λάθος στη διαδικασία χορήγησης των φαρμάκων.

 
