ΙΧ έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά

Πτώση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1 του λιμένα Πειραιά, από αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του οχήματος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο για ιατρικές εξετάσεις, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό.

Το όχημα ανελκύστηκε στη συνέχεια στη στεριά με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, δεν προκλήθηκε κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις λιμενικές αρχές.

