Ήχησαν και πάλι σειρήνες στο Ισραήλ

Μετά από καιρό ήχησαν και πάλι οι σειρήνες στο Ισραήλ. Αυτό συνέβη έπειτα από την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο από τους Χούθι της Υεμένης.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στην Μπερσεμπά, στη Ντιμόνα και σε αρκετές πόλεις στα νότια της χώρας μετά την επίθεση από τους Χούθι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού (IDF), ο πύραυλος αναχαιτίστηκε πριν περάσει σε ισραηλινό έδαφος.

🚨Sirens sounding in southern Israel following projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/COgwziul88

— Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2025