Ηχησε το «112» σε Τρίκαλα και Καρδίτσα για την κακοκαιρία «Byron»

Μηνύματα από το «112» σε κατοίκους σε Καρδίτσα και Τρίκαλα για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες.

05 Δεκ. 2025 9:09
Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής 5/12/2025, ήχησαν νέα μηνύματα από το «112» για αποφυγή μετακινήσεων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron».

Kαιρός – Live η επέλαση του «Byron»: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα, πού θα χιονίσει

Στο μεταξύ παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα οι αγρότες.

Εντείνουν τα μπλόκα οι αγρότες: Κορυφώνονται οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς

Αγροτικά μπλόκα: Nέες κινητοποιήσεις, την Κυριακή η κρίσιμη διάσκεψη στη Νίκαια

