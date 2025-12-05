Ηχησε το «112» σε Τρίκαλα και Καρδίτσα για την κακοκαιρία «Byron»

Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής 5/12/2025, ήχησαν νέα μηνύματα από το «112» για αποφυγή μετακινήσεων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron».

Kαιρός – Live η επέλαση του «Byron»: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα, πού θα χιονίσει

Στο μεταξύ παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα οι αγρότες.

Εντείνουν τα μπλόκα οι αγρότες: Κορυφώνονται οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς

Αγροτικά μπλόκα: Nέες κινητοποιήσεις, την Κυριακή η κρίσιμη διάσκεψη στη Νίκαια

