Ίχνη βόμβας σε κατάστημα στο Μαρούσι: Πυρκαγιά τα μεσάνυχτα  

Την άμεση κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε η αποκάλυψη ότι υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού πιθανόν να βρέθηκαν στο εσωτερικό εμπορικού καταστήματος στο Μαρούσι, όπου ξέσπασε πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (22/10).

Η φωτιά, μικρής έκτασης, εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, γύρω στις 23:50, σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας παιχνιδιών που βρίσκεται σε εμπορικό κέντρο στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν εγκαίρως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού παρατήρησαν την εστία φωτιάς και καπνούς να βγαίνουν από την επιχείρηση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της.

