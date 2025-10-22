Ίχνη βόμβας σε κατάστημα στο Μαρούσι: Πυρκαγιά τα μεσάνυχτα  

Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού φέρεται να εντόπισε η αστυνομία μετά την επέμβαση της Πυροσβεστικής σε εμπορική επιχείρηση επί της Ανδρέα Παπανδρέου.

Ίχνη βόμβας σε κατάστημα στο Μαρούσι: Πυρκαγιά τα μεσάνυχτα  
22 Οκτ. 2025 7:51
Pelop News

Την άμεση κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε η αποκάλυψη ότι υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού πιθανόν να βρέθηκαν στο εσωτερικό εμπορικού καταστήματος στο Μαρούσι, όπου ξέσπασε πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (22/10).

Η φωτιά, μικρής έκτασης, εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, γύρω στις 23:50, σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας παιχνιδιών που βρίσκεται σε εμπορικό κέντρο στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν εγκαίρως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού παρατήρησαν την εστία φωτιάς και καπνούς να βγαίνουν από την επιχείρηση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Μέγα Σπήλαιο: Τι δήλωσε στην «Π» ο νομικός σύμβουλος Γ. Μπέσκος – Μυστήριο με την προέλευση εικόνων και Ευαγγελίων
11:00 ΕΚΤΑΚΤΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα, πληροφορίες για συλλήψεις
10:59 Ένα Απλό Ατύχημα: Αντίσταση στα όρια της εκδίκησης και του παραλογισμού
10:56 Τι αποκάλυψε η Δροσάκη για το διαζύγιο με τον Μπουρδούμη
10:53 Πετρέλαιο θέρμανσης: «Χάσμα» τιμών, πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, το ύψος του επιδόματος
10:49 Γαλλία: Άνοιξε και πάλι το μουσείο του Λούβρου ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Γαλλία: Δύσκολη η πρώτη μέρα του Σαρκοζί στη φυλακή-Δύο αστυνομικοί στο κελί
10:41 Τραγωδία Χαλκιδική: Αναβολή για το 2026 της δίκης της πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας
10:38 Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο με το αυτοκίνητό του
10:33 Λειτουργούσε παράνομο αποστακτήριο στην Κατούνα
10:30 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι καλλιτεχνικοί δεσμοί και οι εμφανίσεις του στην Πάτρα, τι είχε εξομολογηθείστην «Π»
10:27 Πιάστηκαν στην Πάτρα με σουγιά και μαχαίρι
10:26 Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο για διμερή επίσκεψη
10:23 Δεν κατέβαλε διατροφή και συνελήφθη στην Πάτρα
10:20 Σύλληψη για ρευματοκλοπή στην Πάτρα
10:19 Πού θα δείτε τις σημερινές μάχες του Τσάμπιονς Λιγκ
10:17 Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας για τις πληρωμές μέσω IRIS
10:13 Πότε θα επέλθει η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
10:09 Ημερίδα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου Έργου «smartFish»
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ