Ικαρία: Το νησί της χαλαρότητας, τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένα νησί του Αιγαίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει σημαντικό μερίδιο στον εισερχόμενο τουρισμό.

Ο λόγος για την Ικαρία, η οποία συνδυάζει τα δροσερά νερά με τα υπέροχα χωριά και μία ιδιαίτερη γεωγραφία που την κάνει αγαπητή (και) στους φυσιολάτρες.

Ακολουθούν οι κορυφαίες εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε στο νησί του Ικάρου.

Κτισμένος στα νοτιοανατολικά του νησιού, ο Αγιος, όπως τον λένε οι κάτοικοι, είναι η πρωτεύουσα και ένα από τα δύο λιμάνια της Ικαρίας. Είναι η «καρδιά» του νησιού αφού εκεί υπάρχουν οι υπηρεσίες, το νοσοκομείο, το Αρχαιολογικό και το Λαογραφικό Μουσείο. Ο οικισμός, που θεωρείται ότι άρχισε να δημιουργείται στο σημείο αυτό τον 16ο-17ο αιώνα, σε έναν βαθμό διατηρεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Ενδιαφέρον έχει η Μητρόπολη και ο ναός του Αγίου Νικολάου ο οποίος ολοκληρώθηκε με χρήματα ντόπιων ναυτικών. Στην μεγάλη προκυμαία και στην παραλιακή πλατεία θα κάνετε βόλτα και θα καθίσετε για φαγητό και καφέ σε ένα από τα πολλά στέκια που λειτουργούν.

Στον Χριστό θα απολαύσετε τη βραδινή βόλτα στο κεντρικό σοκάκι που οδηγεί στη σκιερή πλατεία με τις μουριές, τα πλατάνια, τις ακακίες και την εκκλησία.

Επίσης, ο Εύδηλος είναι το επίκεντρο της βόρειας πλευράς της Ικαρίας και το πρώτο χωριό που κτίστηκε επάνω στη θάλασσα στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο κίνδυνος των πειρατικών επιδρομών είχε περάσει. Είναι το δεύτερο λιμάνι του νησιού, με μεγάλες εγκαταστάσεις και έχει μία φαρδιά προβλήτα με καφέ και εστιατόρια πλάι στο νερό.

Ο πολυφωτογραφημένος Αρμενιστής είναι από τους πιο τουριστικούς στο νησί και συνορεύει με μερικές από τις ωραιότερες παραλίες, όπως η Μεσακτή, το Λιβάδι και ο διάσημος Νας. Εχει νησιώτικο στυλ και μία μικρή παραλία που είναι δημοφιλής και απάνεμη.

Αξίζει να κάνετε την ωραία παραθαλάσσια διαδρομή από τον Αρμενιστή ως το Καρκινάγρι στα νοτιοδυτικά του νησιού, περνώντας πάνω από μικρούς οικισμούς όπως οι Κουνιάδοι και ο Βρακάδος, θαυμάζοντας τα γλυπτά-βράχια, τους αμπελώνες και το πέλαγος.

Τέλος, όσοι αγαπάτε τα πανηγύρια, έχετε βρει το κατάλληλο μέρος, αφού κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται ορισμένα από τα καλυτέρα πανηγύρια σε νησιά με τον Ικαριώτικο να είναι πλέον δημοφιλής χορός.

