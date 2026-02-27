Ηλεία: 13 συλλήψεις από την αστυνομική επιχείρηση στη Γαστούνη

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

27 Φεβ. 2026 15:31
Pelop News

Πλούσια ήταν τα ευρήματα  των αστυνομικών που συμμετείχαν χθες στην επιχείρηση που έγινε την Πέμπτη. στη Γαστούνη Ηλείας, όπου έγινε έφοδος σε καταυλισμό ρομά για τέλεση αξιοποίνων πράξεων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει: «Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της

εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2026, στην περιοχή της Γαστούνης του Δήμου Πηνειού, εντός και πέριξ του καταυλισμού, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας (Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Πύργου, Τμήμα Τροχαίας Ήλιδας και Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού), από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας (Διμοιρία Υποστήριξης και Ομάδα Ελέγχων Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) καθώς και χειριστές Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

  • Ελέγχθηκαν 205 άτομα και 112 οχήματα.
  • Διενεργήθηκαν 12 έρευνες σε οικίες.
  • Προσήχθησαν 23 άτομα.
  • Βεβαιώθηκαν 56 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 8 οχήματα.
  • Συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα και ειδικότερα:

o    (3) άτομα σε εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης,

o    (9) άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

o    (1) άτομο για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

Επισημαίνεται ότι τα τρία εντάλματα σύλληψης αφορούν στην υπόθεση της 21-02-2026, κατά την οποία είχαν προκληθεί βαριές σωματικές βλάβες και φθορές σε βάρος δύο ημεδαπών σε περίπτερο στη Γαστούνη.

Ένα από τα καταζητούμενα άτομα εντοπίστηκε και συνελήφθη σε δυσπρόσιτη βαλτώδη περιοχή πλησίον καταυλισμού, με τη συνδρομή Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (drone) της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

