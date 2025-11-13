Ηλεία: 38χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της για απόπειρα βιασμού – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Μια οικογενειακή διαμάχη σε περιοχή της νότιας Ηλείας κατέληξε σε σοβαρή καταγγελία για απόπειρα βιασμού. Η 38χρονη σύζυγος υποστήριξε ότι ο 40χρονος άνδρας της επιχείρησε να τη βιάσει μέσα στο σπίτι τους, ύστερα από έντονη λογομαχία, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και την παραπομπή του στη Δικαιοσύνη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, στο σπίτι του ζευγαριού σε περιοχή της νότιας Ηλείας. Η γυναίκα προσέφυγε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της, μετά από καβγά, της έσκισε τα ρούχα, αποπειράθηκε να τη βιάσει και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει.

Ανέφερε ακόμη ότι οι δυο τους ήρθαν σε πάλη και έπεσαν στο πάτωμα του μπάνιου, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Επεσήμανε επίσης ότι και στο παρελθόν είχαν υπάρξει μεταξύ τους λεκτικά επεισόδια, χωρίς όμως σωματική βία.

Ο 40χρονος συνελήφθη το πρωί της επόμενης ημέρας από αστυνομικούς του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού σε βάρος μέλους της οικογένειας και ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, παραδεχόμενος μόνο ότι εξύβρισε τη σύζυγό του. Μετά την απολογία του, ενώπιον της Ανακρίτριας, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Πατρίς», ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Κωνσταντίνος Τσογλής, ανέφερε:

«Αποδείξαμε ότι ουδέποτε έλαβε χώρα απόπειρα βιασμού και δη σε βάρος μέλους της οικογένειας του εντολέα μου. Η υπερασπιστική μας γραμμή έγινε πλήρως κατανοητή τόσο από τον κ. Εισαγγελέα όσο και από την κ. Ανακρίτρια, γεγονός που αποτυπώνεται στην απόφασή τους να αφεθεί ο εντολέας μου ελεύθερος με ηπιότερους περιοριστικούς όρους. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι, μετά από ενδελεχή ανακριτική διαδικασία, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ή βάσιμες ενδείξεις ενοχής».

Ο ίδιος ζήτησε σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες υποθέσεις απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτική και αντικειμενική διερεύνηση, ώστε να αποφεύγεται ο άδικος στιγματισμός εμπλεκόμενων προσώπων.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και η υπόθεση αναμένεται να κριθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, εκτός εάν τεθεί στο αρχείο ύστερα από απαλλακτικό βούλευμα.

