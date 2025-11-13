Ηλεία: 38χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της για απόπειρα βιασμού – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Υπόθεση απόπειρας βιασμού στο πλαίσιο της οικογένειας διερευνά η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, μετά την καταγγελία 38χρονης γυναίκας σε βάρος του 40χρονου συζύγου της. Ο άνδρας συνελήφθη, απολογήθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ηλεία: 38χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της για απόπειρα βιασμού - Τι υποστήριξε στην απολογία του
13 Νοέ. 2025 11:21
Pelop News

Μια οικογενειακή διαμάχη σε περιοχή της νότιας Ηλείας κατέληξε σε σοβαρή καταγγελία για απόπειρα βιασμού. Η 38χρονη σύζυγος υποστήριξε ότι ο 40χρονος άνδρας της επιχείρησε να τη βιάσει μέσα στο σπίτι τους, ύστερα από έντονη λογομαχία, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και την παραπομπή του στη Δικαιοσύνη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, στο σπίτι του ζευγαριού σε περιοχή της νότιας Ηλείας. Η γυναίκα προσέφυγε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της, μετά από καβγά, της έσκισε τα ρούχα, αποπειράθηκε να τη βιάσει και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει.

Ανέφερε ακόμη ότι οι δυο τους ήρθαν σε πάλη και έπεσαν στο πάτωμα του μπάνιου, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Επεσήμανε επίσης ότι και στο παρελθόν είχαν υπάρξει μεταξύ τους λεκτικά επεισόδια, χωρίς όμως σωματική βία.

Ο 40χρονος συνελήφθη το πρωί της επόμενης ημέρας από αστυνομικούς του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού σε βάρος μέλους της οικογένειας και ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, παραδεχόμενος μόνο ότι εξύβρισε τη σύζυγό του. Μετά την απολογία του, ενώπιον της Ανακρίτριας, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Πατρίς», ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Κωνσταντίνος Τσογλής, ανέφερε:

«Αποδείξαμε ότι ουδέποτε έλαβε χώρα απόπειρα βιασμού και δη σε βάρος μέλους της οικογένειας του εντολέα μου. Η υπερασπιστική μας γραμμή έγινε πλήρως κατανοητή τόσο από τον κ. Εισαγγελέα όσο και από την κ. Ανακρίτρια, γεγονός που αποτυπώνεται στην απόφασή τους να αφεθεί ο εντολέας μου ελεύθερος με ηπιότερους περιοριστικούς όρους. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι, μετά από ενδελεχή ανακριτική διαδικασία, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ή βάσιμες ενδείξεις ενοχής».

Ο ίδιος ζήτησε σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες υποθέσεις απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτική και αντικειμενική διερεύνηση, ώστε να αποφεύγεται ο άδικος στιγματισμός εμπλεκόμενων προσώπων.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και η υπόθεση αναμένεται να κριθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, εκτός εάν τεθεί στο αρχείο ύστερα από απαλλακτικό βούλευμα.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Νέα σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη περί «εγκλημάτων τιμής»
14:16 Καλωσορίζουμε ένα νέο κύμα ενέργειας! – Η ELPEDISON έγινε «Enerwave»
14:09 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
14:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαργαρίτα Καπνίση με τον Αντώνη Κουνάβη
14:06 Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»
14:00 Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;
13:51 Από τον φόρο στο αποτέλεσμα, στον φόρο της συμπεριφοράς
13:49 Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα
13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
13:35 Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»
13:24 Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»
13:21 Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα
13:20 Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή
13:18 «Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»
13:13 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
13:11 ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη
13:08 Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13:04 «Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς
13:00 Απόφαση – σταθμός από το Εφετείο Πατρών: Ακυρώθηκε κατάσχεση λόγω έλλειψης τιμήματος πώλησης του «κόκκινου δανείου»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ