Ηλεία: Ανατινάχθηκε ο βράχος που επηρέαζε επιχειρήσεις στο Κατάκολο

Στην ανατίναξή του τεράστιου βράχου στο Κατάκολο προχωρήσαν την Παρασκευή οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η πρώτη φάση της επιχείρησης κατάφερε να αποσπάσει μόνο ένα τμήμα του βράχου. Το μεγαλύτερο μέρος του παραμένει συμπαγές, με τους ειδικούς πυροτεχνουργούς να εκτιμούν ότι η σύσταση του πετρώματος αποδείχθηκε πιο σκληρή από όσο προέβλεπαν οι αρχικές μελέτες.

Έτσι, από ώρα σε ώρα αναμένεται και δεύτερη προσπάθεια.

Υπενθυμίζεται οτι ο βράχος, είχε αποκολληθεί από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στα μέσα Φεβρουαρίου. Η θέση του στην απότομη πλαγιά είχε προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές, καθώς απειλούσε άμεσα τουλάχιστον 10 κατοικίες και επιχειρήσεις που είχαν εκκενωθεί προληπτικά.

