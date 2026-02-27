Ηλεία: Ανατινάχθηκε ο βράχος που επηρέαζε επιχειρήσεις στο Κατάκολο
Η θέση του στην απότομη πλαγιά είχε προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές, καθώς απειλούσε άμεσα τουλάχιστον 10 κατοικίες και επιχειρήσεις που είχαν εκκενωθεί προληπτικά
Στην ανατίναξή του τεράστιου βράχου στο Κατάκολο προχωρήσαν την Παρασκευή οι αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η πρώτη φάση της επιχείρησης κατάφερε να αποσπάσει μόνο ένα τμήμα του βράχου. Το μεγαλύτερο μέρος του παραμένει συμπαγές, με τους ειδικούς πυροτεχνουργούς να εκτιμούν ότι η σύσταση του πετρώματος αποδείχθηκε πιο σκληρή από όσο προέβλεπαν οι αρχικές μελέτες.
Έτσι, από ώρα σε ώρα αναμένεται και δεύτερη προσπάθεια.
Υπενθυμίζεται οτι ο βράχος, είχε αποκολληθεί από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στα μέσα Φεβρουαρίου. Η θέση του στην απότομη πλαγιά είχε προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές, καθώς απειλούσε άμεσα τουλάχιστον 10 κατοικίες και επιχειρήσεις που είχαν εκκενωθεί προληπτικά.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News