Ηλεία: Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων αξίας 50.000 ευρώ – Τα έκρυβε σε κορμό δέντρου

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής κοσμημάτων προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργος Ηλείας, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Μαρτίου 2026, σε περιοχή του Αγίου Ηλία, στον Πύργο, όταν ο κατηγορούμενος παραβίασε παράθυρο υπογείου κατοικίας και αφαίρεσε χρυσά κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 50.000 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε δέκα ημέρες αργότερα, στις 16 Μαρτίου, όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν μέρος των κλοπιμαίων επιμελώς κρυμμένο μέσα σε κορμό δέντρου στην αυλή του σπιτιού του.

Τα κοσμήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, ενώ ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, μέρος των κλοπιμαίων είχε ήδη διαθέσει έναντι χρηματικού ποσού 1.500 ευρώ σε άλλο άτομο, το οποίο βρίσκεται σε αναζήτηση.

Παράλληλα, στην κατοχή του εντοπίστηκε ακόμη ένα κόσμημα, η προέλευση του οποίου διερευνάται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέεται με άλλη υπόθεση κλοπής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.