Ηλεία: Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων αξίας 50.000 ευρώ – Τα έκρυβε σε κορμό δέντρου

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού – Αναζητείται συνεργός που αγόρασε μέρος των κλοπιμαίων

17 Μαρ. 2026 14:13
Pelop News

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής κοσμημάτων προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργος Ηλείας, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Μαρτίου 2026, σε περιοχή του Αγίου Ηλία, στον Πύργο, όταν ο κατηγορούμενος παραβίασε παράθυρο υπογείου κατοικίας και αφαίρεσε χρυσά κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 50.000 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε δέκα ημέρες αργότερα, στις 16 Μαρτίου, όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν μέρος των κλοπιμαίων επιμελώς κρυμμένο μέσα σε κορμό δέντρου στην αυλή του σπιτιού του.

Τα κοσμήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, ενώ ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, μέρος των κλοπιμαίων είχε ήδη διαθέσει έναντι χρηματικού ποσού 1.500 ευρώ σε άλλο άτομο, το οποίο βρίσκεται σε αναζήτηση.

Παράλληλα, στην κατοχή του εντοπίστηκε ακόμη ένα κόσμημα, η προέλευση του οποίου διερευνάται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέεται με άλλη υπόθεση κλοπής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

17:10 Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»
17:08 Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»
17:08 Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»
17:05 Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα
16:58 Γιάννης Μαστρογεωργίου: «Όπλο μας το ελληνικό ταλέντο» – Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην «Π»
16:52 Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού
16:48 Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας
16:42 Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική
16:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
16:38 Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
16:36 Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν
16:30 Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν
16:30 Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση
16:24 HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
16:16 Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν
16:15 «Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν
16:10 Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
16:10 Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία
16:04 Από το πρήξιμο στην αναφυλαξία: τι πρέπει να γνωρίζουμε μετά από τσίμπημα μέλισσας
16:00 Πάτρα: Πέθανε ο Γιάννης «Σταθάκος» – Ο μαγαζάτορας που τάισε πρώην Πρωθυπουργούς, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες
